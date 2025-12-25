Lewandowski, do Barcelona, entra na mira de clubes da Arábia Saudita

Com contrato até o fim da temporada com o Barcelona, Lewandowski entrou na mira de clubes da Arábia Saudita. Segundo o "As", o centroavante deve receber propostas por um contrato de duas temporadas com salários bem atrativos.

Na última semana, Lewandowski recebeu uma oferta do Chicago Fire, da MLS, mas a proposta não é tão atrativa do ponto de vista financeiro com o que o atacante do Barcelona pode ganhar na Arábia Saudita. Aos 37 anos de idade, o centroavante ainda não recebeu contato do clube catalão por uma renovação.

Na atual temporada, Lewandowski perdeu o status de titular absoluto no Barcelona sob comando de Hansi-Flick. Apesar de ter sido peça importante em 2024/2025, Ferran Torres conquistou a confiança do treinador e pode ser considerado o comandante do ataque culé.

A recente reunião entre o estafe de Lewandowski com o Chicago Fire prova que o polonês tem o futuro em aberto. Segundo a imprensa espanhola, Deco trabalha com o cenário da saída do jogador do Barcelona, seja para os Estados Unidos, seja para a Arábia Saudita.

Veja os números de Lewandowski no Barcelona em 2025/2026

Na atual temporada, Lewandowski realizou 18 jogos com o Barcelona, marcou oito gols e contribuiu com duas assistências. O atleta sofreu com lesões e não vem tendo o mesmo desempenho com o clube catalão nos últimos anos.

