Endrick vestirá a camisa 9 do Real Madrid a partir da temporada 2025/26. O número estava vago desde que Kylian Mbappé, que o utilizou na última temporada, optou por assumir a camisa 10 neste ano. A decisão inesperada ganhou espaço na mídia especializada.

Anteriormente, Gonzalo García estava cotado para ser o novo dono do cobiçado número do Real Madrid. No entanto, a decisão mudou internamente nos últimos dias, o que foi interpretado como um voto de confiança a Endrick para o início da próxima temporada, agora sob o comando de Xabi Alonso. Confira abaixo a repercussão internacional:

Portal "Caderna Ser" sobre o novo número de Endrick no Real Madrid (Foto: Reprodução/Caderna Ser)

Tradução: Endrick derrota Gonzalo García e veste a camisa 9 do Real Madrid (título). O jovem jogador herda o número 16 de Endrick (subtítulo).

Portal "El Imparcial" sobre sobre o novo número de Endrick no Real Madrid (Foto: Reprodução/El Imparcial)

Tradução: Gonzalo renova seu contrato até 2030 e herda o número 16 de Endrick, que usará o número 9 no Real Madrid (título).

Portal "Cronica Global" sobre sobre o novo número de Endrick no Real Madrid (Foto: Reprodução/Cronica Global)

Tradução: A reviravolta do Real Madrid com uma contratação notável: quem não chora não mama (título). O clube merengue queria dar o número '9' a um jogador jovem, mas um jogador que custou 50 milhões de euros impediu (subtítulo).

O brasileiro chegou ao clube merengue no último verão europeu, após passagem meteórica no Palmeiras. Em sua temporada de estreia em Madri, vestindo a camisa 16, Endrick disputou 37 partidas, marcou sete gols e deu uma assistência. Ele ficou de fora da campanha do Real no Mundial de Clubes devido a uma lesão na perna. A expectativa é que o jogador volte a atuar em meados de setembro e permaneça no elenco.

Camisa histórica 9️⃣⚪

Assim como em outros grandes clubes, a camisa 9 merengue é uma das mais simbólicas. Nomes como Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazário e Karim Benzema já a vestiram. Um deles foi Mbappé, que usou o número em sua temporada de estreia pelo clube, assim como Cristiano Ronaldo, que o vestiu até a saída de Raúl, quando herdou a mítica 7.

Vale destacar que o Real Madrid conquistou a Champions League na temporada 2023/24 sem um camisa 9 em seu elenco — a numeração permaneceu vaga após a saída de Benzema para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

