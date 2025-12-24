Abel Ferreira fora das quatro linhas: técnico do Palmeiras é um 'brasileiro solidário'

Quem vê o técnico Abel Ferreira à beira do gramado em jogos do Palmeiras, por vezes agachado observando o posicionamento de seus jogadores em campo, em outras agindo de forma explosiva ao questionar a arbitragem sobre um lance específico, talvez nem tenha conhecimento de como é um pouquinho da vida do português como "pessoa física" em território brasileiro.

No Verdão há cinco anos, Abel Ferreira não é apenas um treinador multicampeão pelo Palmeiras, mas também um cidadão que apoia o estudo de crianças e adolescentes, além de estar engajado em projetos comunitários. "Cabeça fria, coração quente" é mais que o nome do livro escrito pelo treinador, mas também uma forma de levar a vida além da pessoa jurídica e dedicada ao trabalho.

A leitura é algo que Abel Ferreira sempre apoia. Prova disso, foi a doação de um cachê de cerca de R$ 350 mil para para a Rede - RNBC, que conta com 119 bibliotecas comunitárias localizadas em 23 cidades do Brasil, que recebeu no início do ano.

O português tornou-se embaixador da RNBC em 2023, por se identificar com projetos de educação e incentivo à leitura como meio de transformação. Nas redes sociais, há troca de mensagens entre a instituição e o treinador, que escreveu que "ser o embaixador da Rede Nacional das Bibliotecas Comunitárias é um orgulho enorme", e que seguem juntos nesta missão "tão nobre quanto necessária".

O livro escrito por Abel Ferreira, que inclusive teve Filipe Luís, técnico do Flamengo, como um dos leitores da obra, é best seller da Garoa Livros e vendeu mais de 130 mil exemplares. Toda a arrecadação foi doada ao Instituto Ayrton Senna, Amigos do Bem e Projeto Cesta de Três.

Além de "Cabeça fria, coração quente", Abel também idealizou o "Volta extra: temporada de 2022", que contou com relatos dos auxiliares Carlos Martinho, João Martins, Tiago Costa e Vitor Castanheira.

Além disso, Abel Ferreira também doou cachê de uma camisa especial do Palmeiras, desenvolvida em 2022 por ele. A primeira parcela foi doara para tragédia do Litoral Norte de São Paulo, em janeiro de 2023, enquanto a segunda parcela da venda foi direcionada às bibliotecas comunitárias do Rio Grande do Sul.

É comum ver discursos do treinador incentivando os jogadores a estudarem e se aprimorarem, não apenas como atletas, mas como pessoas. Ele costuma dizer que, antes de ser treinador, seu papel é ser um formador de homens.

- Tem muitos jogadores aqui, que por mais que eu os ajude como jogadores, primeiro precisam crescer como homens. Quando forem mais responsáveis como homens, vão ser ainda melhores jogadores. Foi nisso que eu acreditei desde o primeiro momento em que eu me formava, que se fosse melhor homem, seria melhor jogador. Se eu percebesse um bocadinho o que o treinador queria, ia ser melhor jogador - disse Abel Ferreira em uma coletiva de imprensa.

Recentemente, após o final da temporada de 2025, o treinador renovou seu contrato com o Palmeiras, com novo vínculo até o final de 2027. Pelo Verdão, Abel Ferreira conquistou 10 títulos e tem 365 jogos frente ao clube. Entre as principais taças estão duas Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Brasileiros.