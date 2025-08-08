Real Madrid faz ‘jogo-treino’ fantasma na pré-temporada; veja a escalação
Merengues goleiam Leganés, por 4 a 1, em jogo-treino no CT de Valdebebas
O Real Madrid realizou um jogo-treino na manhã de quinta-feira (7) e goleou o Leganés por 4 a 1, no CT de Valdebebas. A partida não teve transmissão e foi encarada como um teste para a equipe de Xabi Alonso, visto que o clube tem pré-temporada reduzida após a negativa de adiamento do início de La Liga.
Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, iniciou o jogo-treino com uma escalação quase inteiramente titular e, segundo o jornal espanhol "As", com intensidade na parte ofensiva. A partida foi marcada pela estreia do lateral-esquerdo Álvaro Carreras, contratado após o Mundial de Clubes, e com Mbappé utilizando a camisa 10 pela primeira vez depois da saída do meia Luka Modric.
Ao lado do francês, a joia Gonzalo García e Vini Jr completavam o ataque. Na defesa, Carvajal começou jogando e foi uma boa notícia para o lateral-direito, que já havia tido minutos no novo torneio da Fifa após a grave lesão no joelho. Com isso, a escalação que Xabi Alonso pôs em campo tinha: Courtois; Dani Carvajal, Huijsen, Asencio e Carreras; Valverde, Ceballos e Brahim Díaz; Mbappé, Vini Jr e Gonzalo García.
Preparação e janela de transferências do Real Madrid para 2025/26
Diante da decepção da última temporada, sem os principais títulos, o Real Madrid desembolsou 178 milhões de euros (R$ 1,15 bilhão na cotação atual) em quatro reforços neste mercado: Dean Huijsen (Bournemouth), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Álvaro Carreras (Benfica) e Franco Mastantuono (River Plate). Desde 2019, os Merengues não gastavam tanto em uma mesma janela de verão, o que revela uma transição de gerações.
Mastantuono, inclusive, não participou do jogo-treino entre Real Madrid e Leganés, apesar de já estar na capital espanhola. O meio-campista argentino, último reforço dos Merengues na janela, só poderá treinar com o restante do elenco a partir do dia 14, quando completar 18 anos.
Além das recentes saídas de lendas do clube, como Luka Modric e Toni Kroos, a troca no comando técnico é decisiva para maiores investimentos e certa renovação no plantel do Real Madrid. Xabi Alonso possui um conceito de jogo de forte identidade, o que demanda jogadores específicos.
