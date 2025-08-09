Organizada do Palmeiras sobe o tom após fala de Leila: ‘Paciência é o c…’
Torcedores estenderam faixas no entorno do Allianz Parque para criticar o núcleo de futebol do clube
A eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil segue gerando atritos entre diretoria, comissão técnica e torcida. Na manhã deste sábado (9), membros da principal organizada do clube ampliaram os protestos após derrota no Allianz Parque e exibiram faixas contra a atual gestão.
A nova reclamação surgiu após uma fala da presidente Leila Pereira, que antes da coletiva de apresentação de Khellven, novo reforço do clube, afirmou não levar em consideração o que “uma parte mínima dos torcedores” pensa sobre a gestão.
- Queria pedir aos milhões de torcedores, os realmente torcedores do Palmeiras. Porque aqueles que sabem que o palmeiras trabalha incansavelmente e que nem sempre as coisas acontecem. Nos momentos difíceis é que precisamos dos nossos torcedores. Tenham um pouco de paciência - disse a presidente antes de concluir.
- Pela minha personalidade, faço o melhor para o Palmeiras e decido aqui na Academia de Futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e nem comentaristas. Decido profissionalmente e racionalmente. Enquanto estiver aqui como presidente, até 2027, quem decide as regras sou eu - completou.
Os principais alvos de protesto, além da presidente Leila Pereira, são o treinador Abel Ferreira e o diretor de futebol Anderson Barros, que compõem o núcleo forte de futebol do Palmeiras. Ambos concederam entrevista após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, que resultou na segunda eliminação para o rival no ano.
Assim como a presidente, a dupla destacou que este é um momento de paciência com o processo e de análise interna para corrigir rotas ainda nesta temporada, em que o clube segue vivo em duas competições.
Procurada pela reportagem, a Mancha Alviverde afirmou que não irá se pronunciar oficialmente, mas que seguirá com os protestos “pelo bem do Palmeiras”.
Palmeiras cai para o rival na Copa do Brasil
Após perder a partida de ida por 1 a 0, o Palmeiras chegou ao Allianz Parque com a missão de reverter o placar adverso para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da pressão inicial, a equipe liderada por Abel Ferreira viu Aníbal Moreno agredir o volante José Martínez com uma cabeçada e ser expulso antes dos 15 minutos.
Com um jogador a menos, o Palmeiras tentou ditar o ritmo das ações, mas encontrou dificuldades para controlar o meio de campo. Com espaços, o Corinthians marcou duas vezes e selou a eliminação alviverde da competição.
