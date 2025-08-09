A eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil segue gerando atritos entre diretoria, comissão técnica e torcida. Na manhã deste sábado (9), membros da principal organizada do clube ampliaram os protestos após derrota no Allianz Parque e exibiram faixas contra a atual gestão.

A nova reclamação surgiu após uma fala da presidente Leila Pereira, que antes da coletiva de apresentação de Khellven, novo reforço do clube, afirmou não levar em consideração o que “uma parte mínima dos torcedores” pensa sobre a gestão.

- Queria pedir aos milhões de torcedores, os realmente torcedores do Palmeiras. Porque aqueles que sabem que o palmeiras trabalha incansavelmente e que nem sempre as coisas acontecem. Nos momentos difíceis é que precisamos dos nossos torcedores. Tenham um pouco de paciência - disse a presidente antes de concluir.

- Pela minha personalidade, faço o melhor para o Palmeiras e decido aqui na Academia de Futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e nem comentaristas. Decido profissionalmente e racionalmente. Enquanto estiver aqui como presidente, até 2027, quem decide as regras sou eu - completou.

Os principais alvos de protesto, além da presidente Leila Pereira, são o treinador Abel Ferreira e o diretor de futebol Anderson Barros, que compõem o núcleo forte de futebol do Palmeiras. Ambos concederam entrevista após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, que resultou na segunda eliminação para o rival no ano.

Assim como a presidente, a dupla destacou que este é um momento de paciência com o processo e de análise interna para corrigir rotas ainda nesta temporada, em que o clube segue vivo em duas competições.

Procurada pela reportagem, a Mancha Alviverde afirmou que não irá se pronunciar oficialmente, mas que seguirá com os protestos “pelo bem do Palmeiras”.

Protestos de parte da torcida do Palmeiras em frente ao Allianz Parque (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras cai para o rival na Copa do Brasil

Após perder a partida de ida por 1 a 0, o Palmeiras chegou ao Allianz Parque com a missão de reverter o placar adverso para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da pressão inicial, a equipe liderada por Abel Ferreira viu Aníbal Moreno agredir o volante José Martínez com uma cabeçada e ser expulso antes dos 15 minutos.

Com um jogador a menos, o Palmeiras tentou ditar o ritmo das ações, mas encontrou dificuldades para controlar o meio de campo. Com espaços, o Corinthians marcou duas vezes e selou a eliminação alviverde da competição.