Ex-goleiro do Internacional participa de ação especial na Inglaterra

Um vídeo especial de Natal divulgado pelo Liverpool mostra o ex-goleiro do Internacional Alisson participando de uma ação especial. O camisa 1 dos Reds visitou a Fundação Silly Gosse onde conheceu uma jovem de 24 anos com Down torcedora do clube. Após falarem sobre costura e a garota apresentar seu trabalho, uma surpresa viria. Divulgado no YouTube e outras redes sociais, a gravação tem quase nove minutos e meio. Confira:

O Liverpool costuma participar de ações junto a entidades da cidade britânica. Dessa vez, para promover o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, lembrado a todo 3 de dezembro, e marcar o Natal, divulgou um vídeo da visita do camisa 1 à Fundação Silly Goose, entidade criada por Reagan Heartwarming, uma jovem com Síndrome de Down.

Ex-goleiro do Internacional participa de ação especial

Reagan Heartwarming com Alisson Becker, jogador do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool FC)

– Estou procurando a Fundação Silly Goose, é aqui? Queria falara com Reagan? – pergunta Alisson logo ao entrar na sede da entidade.

Ao ver o goleiro brasileiro, Reagan se emociona. A mãe, Vicky, explica que a instituição criada pela filha visa apoiar famílias de outras pessoas com a mesma condição, e tem o Liverpool como parceira. A garota convida Alisson para receber umas lições de costura, contribuindo para as últimas criações de Reagan. No meio da conversa, ela entrega a mãe:

– Ela é torcedora do Eveton [equipe rival da cidade]. Eu e meu pai somos Liverpool.

E o arqueiro brinca:

– Ah, bom! Vocês são os inteligentes.

Reagan Heartwarming com Alisson Becker, jogador do Liverpool (Foto: Divulgação/Liverpool FC)

O convite para 'o melhor dia de todos'

Depois, dizendo que um grande dia estava por chega, o aniversário de 24 anos da garota, na mesma data do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Alisson à convida para assistir a partida contra o Sunderland, no dia 3 de dezembro – jogo que terminou empatado em 1 a 1.

continua após a publicidade

No dia do duelo, a jovem aparece conversando com o técnico Arne Slot, entrega um presente especial para Alisson e encontra seu "jogador favorito do momento", Conor Bradley. Ao receber uma camisa de Bradley, número 12 às costas e autografada, Reagan diz:

– É o melhor dia de todos!

O vídeo é um bonito e emocionante presente de Natal aos fãs do Liverpool e do futebol em geral. Vale assistir.