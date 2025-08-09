O Chelsea venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 0 na sexta-feira (8), em Stamford Bridge, em amistoso internacional de pré-temporada. Estreante e titular dos Blues, Estêvão teve uma estreia memorável pelo clube. O camisa 41 abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo e seguiu como o jogador mais incisivo no setor ofensivo da equipe ao longo da partida.

Sua atuação segura e decisiva foi interpretada como um verdadeiro cartão de visitas ao futebol europeu. O desempenho chamou a atenção da mídia especializada, que repercutiu a estreia promissora do brasileiro. Confira abaixo a repercussão internacional:

Jornal "Daily Mail" sobre a estreia de Estêvão no Chelsea (Foto: Reprodução/Daily Mail)

Tradução: Torcedores do Chelsea elogiam a 'primeira partida inacreditável' de Estevão Willian depois que o jovem do Blues marcou o primeiro gol pelo seu novo clube em um amistoso de pré-temporada (título).

Jornal "As" sobre a estreia de Estêvão no Chelsea (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Estevão é um cânion (título). O jovem craque brasileiro estreou com tudo com um gol em sua estreia pelo Chelsea. João Pedro fechou a partida com outro gol, em mais um momento de qualidade. A torcida dos Blues tem motivos para sonhar (subtítulo).

Jornal "Marca" sobre a estreia de Estêvão no Chelsea (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: Estevão se veste de 'Messinho' e já faz gols pelo Chelsea (título). Seu primeiro gol, em um amistoso contra o Bayer Leverkusen (subtítulo).

Chelsea x Bayer Leverkusen: como foi o jogo? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

O destaque do Chelsea na primeira etapa foi, sem dúvidas, o estreante Estêvão. O brasileiro iniciou a partida pela ponta-direita e foi muito acionado desde o início, tentando dribles e constantemente fazendo associações com Cole Palmer. A recompensa logo aos 18 minutos, aproveitando rebote de finalização do companheiro inglês no travessão.

Apesar de balançarem a rede adversária apenas uma vez, os Blues tiveram total controle da partida nos primeiros 45 minutos. Foram 14 finalizações contra apenas duas do Leverkusen, ambas de fora da área, além de 77% de posse de bola.

2️⃣ Segundo tempo

Na volta do intervalo, Enzo Maresca promoveu mudanças na equipe, como a entrada de Pedro Neto no lugar de Cole Palmer. Com a alteração, Estêvão passou a atuar pelo setor central do campo, como armador da equipe, e seguiu participativo. Após jogada de Jamie Gittens, também estreante, pelo lado esquerdo, o brasileiro recebeu na entrada da área e bateu firme, levando perigo mais uma vez.

Com as alterações no Chelsea, o Bayer equilibrar o tempo com bola na segunda etapa, mas pouco conseguiu criar. Os Blues, por sua vez, mantiveram a intensidade até o fim e chegaram ao segundo gol no último lance do jogo. Destaque da Copa do Mundo de Clubes, João Pedro entrou em campo aos 21'/2ºT e deixou o dele já aos 45', aproveitando sobra na entrada da área e batendo no canto esquerdo para dar números finais ao amistoso.

