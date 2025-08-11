menu hamburguer
Manchester City considera movimento multimilionário por Rodrygo, do Real Madrid

Atacante brasileiro vive momento de incerteza no Real Madrid

Rodrygo durante aquecimento do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes
Rodrygo durante aquecimento do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/08/2025
09:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

A uma semana do início das temporadas de Premier League e La Liga, Manchester City e Real Madrid surgem no noticiário com a possibilidade de uma negociação envolvendo o atacante Rodrygo. Na manhã desta segunda-feira (11), o jornalista Fabrizio Romano informou que o clube inglês está avaliando a possibilidade de avançar pelo brasileiro.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a saída, por empréstimo, do meia-atacante Jack Grealish para o Everton, e as possíveis transferências de Savinho (para o Tottenham) e James McAtee (para o Nottingham Forest), os Citizens podem investir na contratação do camisa 11 do Real Madrid, jogador que conta com a admiração do técnico Pep Guardiola.

Rodrygo está de saída do Real Madrid?

Real Madrid e Rodrygo intensificaram as movimentações em relação a uma possível saída do brasileiro nesta janela de transferências, segundo o jornal "Marca". No retorno da equipe aos treinos para a estreia na La Liga, aumentaram os contatos e reuniões entre o jogador, seu estafe e a diretoria do clube.

Com a chegada de Xabi Alonso, Rodrygo perdeu espaço entre os titulares do Real. Ainda assim, o clube espanhol não pretende se desfazer do atacante a qualquer custo e deve exigir entre 70 e 80 milhões de euros (cerca de R$ 446 milhões a R$ 510 milhões) dos interessados.

Rodrygo pode estar na mira do Manchester City (Foto: Divulgação)
Rodrygo pode estar na mira do Manchester City (Foto: Divulgação)

