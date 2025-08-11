Manchester City considera movimento multimilionário por Rodrygo, do Real Madrid
Atacante brasileiro vive momento de incerteza no Real Madrid
A uma semana do início das temporadas de Premier League e La Liga, Manchester City e Real Madrid surgem no noticiário com a possibilidade de uma negociação envolvendo o atacante Rodrygo. Na manhã desta segunda-feira (11), o jornalista Fabrizio Romano informou que o clube inglês está avaliando a possibilidade de avançar pelo brasileiro.
Com a saída, por empréstimo, do meia-atacante Jack Grealish para o Everton, e as possíveis transferências de Savinho (para o Tottenham) e James McAtee (para o Nottingham Forest), os Citizens podem investir na contratação do camisa 11 do Real Madrid, jogador que conta com a admiração do técnico Pep Guardiola.
Rodrygo está de saída do Real Madrid?
Real Madrid e Rodrygo intensificaram as movimentações em relação a uma possível saída do brasileiro nesta janela de transferências, segundo o jornal "Marca". No retorno da equipe aos treinos para a estreia na La Liga, aumentaram os contatos e reuniões entre o jogador, seu estafe e a diretoria do clube.
Com a chegada de Xabi Alonso, Rodrygo perdeu espaço entre os titulares do Real. Ainda assim, o clube espanhol não pretende se desfazer do atacante a qualquer custo e deve exigir entre 70 e 80 milhões de euros (cerca de R$ 446 milhões a R$ 510 milhões) dos interessados.
