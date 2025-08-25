menu hamburguer
Brasileiro convocado por Ancelotti sai machucado de jogo na Premier League

Lista do técnico italiano para a Data Fifa de setembro foi anunciada nesta segunda-feira (25)

imagem cameraCarlo Ancelotti em convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
18:12
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Horas após a convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de setembro, o técnico Carlo Ancelotti já tem uma dor de cabeça grande. No duelo entre Newcastle e Liverpool, pela Premier League, o meio-campista Joelinton saiu lesionado na segunda etapa.

Listado pelo comandante italiano para os duelos válidos pelo fechamento das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o ex-Sport deixou o gramado com um problema aparentemente muscular aos 31 minutos da metade final, sendo substituído pelo estreante Jacob Ramsey.

A tendência é que o brasileiro passe por exames nos próximos dias. Em caso de lesão constatada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será notificada e escolherá um substituto baseada na pré-lista formada antes do anúncio dos 25 atletas finais.

Joelinton - Newcastle x Liverpool
Joelinton em ação no duelo entre Newcastle e Liverpool; meia foi convocado por Ancelotti para defender a Seleção em setembro (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Joelinton não havia sido incluído na primeira lista de Ancelotti, para os jogos com Equador e Paraguai. Caso consiga se recuperar a tempo dos confrontos, o meia terá a primeira oportunidade sob o comando do técnico italiano; sua estreia aconteceu ainda em 2023, diante de Guiné, com o interino Ramon Menezes na área técnica.

O Brasil já está classificado para o Mundial do próximo ano, e entra em campo para encerrar sua participação. Na quinta-feira (4), a equipe duela com o Chile no Maracanã às 21h30 (de Brasília); cinco dias depois, finda a trajetória nas Eliminatórias contra a Bolívia na altitude de El Alto, às 20h30.

🔰 Lista de Ancelotti para jogos da Seleção

🧤 GOLEIROS
⚽ Alisson - Liverpool
⚽ Bento - Al-Nassr
⚽ Hugo Souza - Corinthians

🛡️ DEFENSORES
⚽ Alexsandro - Lille
⚽ Alex Sandro - Flamengo
⚽ Caio Henrique - Monaco
⚽ Douglas Santos - Zenit
⚽ Fabrício Bruno - Cruzeiro
⚽ Gabriel Magalhães - Arsenal
⚽ Marquinhos - PSG
⚽ Vanderson - Monaco
⚽ Wesley - Roma

🧠 MEIO-CAMPISTAS
⚽ Andrey Santos - Chelsea
⚽ Bruno Guimarães - Newcastle
⚽ Casemiro - Manchester United
⚽ Joelinton - Newcastle
⚽ Lucas Paquetá - West Ham

🎯 ATACANTES
⚽ Estêvão - Chelsea
⚽ Gabriel Martinelli - Arsenal
⚽ João Pedro - Chelsea
⚽ Kaio Jorge - Cruzeiro
⚽ Luiz Henrique - Zenit
⚽ Matheus Cunha - United
⚽ Raphinha - Barcelona
⚽ Richarlison - Tottenham

