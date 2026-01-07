O Bournemouth reencontrou o caminho das vitórias nesta quarta-feira (7) ao derrotar o Tottenham por 3 a 2, em partida válida pela 21ª rodada da Premier League. O confronto marcou a 50ª atuação do atacante brasileiro Evanilson na competição, que celebrou o feito com um gol para interromper a sequência de 12 rodadas sem triunfos da equipe. Com o resultado positivo em casa, os Cherries subiram para a 15ª posição na tabela de classificação.

Virada e gol decisivo no fim

O placar foi inaugurado pelos visitantes logo aos cinco minutos, quando Mathys Tel driblou a marcação e finalizou de direita. A reação dos anfitriões foi imediata: Evanilson aproveitou um cruzamento do inglês Tavernier para empatar de cabeça. Ainda no primeiro tempo, o jovem francês Eli Kroupi virou o jogo para o Bournemouth. O Tottenham chegou a igualar novamente o marcador com um gol de bicicleta de João Palhinha, mas Antoine Semenyo garantiu a vitória para o Bournemouth nos instantes finais da partida.

Este foi o segundo jogo consecutivo em que Evanilson balançou as redes, após ter marcado contra o Arsenal na rodada anterior. O atacante soma agora quatro gols na temporada, todos convertidos contra equipes do chamado "Big Six": duas vezes contra o Tottenham, além de gols sobre Arsenal e Manchester United.

Evanilson marcou na vitória do Bournemouth sobre o Tottenham pela Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Reação do jogador

Após o apito final, Evanilson destacou a importância da marca pessoal e o alívio pelo fim do jejum de vitórias da equipe.

— Hoje foi uma noite muito especial. Chegar a uma marca de 50 jogos na maior liga do mundo não é para qualquer um. Mas, sinto ainda mais felicidade por ter ajudado nessa vitória na frente dos nossos torcedores — afirmou o brasileiro.

— Estamos vindo de uma sequência negativa de resultados, então a gente precisa usar essa partida como exemplo para o resto da temporada. Não desistimos em nenhum momento e, graças a Deus, fomos recompensados. O objetivo é levar isso para o próximo duelo pela Copa da Inglaterra. Tenho certeza que chegaremos focados e preparados para garantir essa classificação fora de casa — completou.

Próximos compromissos

O Bournemouth volta a campo no próximo sábado (10), quando enfrentará o Newcastle United, fora de casa, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Pela Premier League, o próximo compromisso está agendado para o dia 19, contra o Brighton.

