Nesta quarta-feira (7), seis partidas movimentaram a 21ª rodada da Premier League. Os confrontos foram marcados por tensão, reviravoltas e um recorde especial: Igor Thiago se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição do Campeonato Inglês. Veja como foi:

Entre os principais destaques do dia, Bournemouth e Tottenham protagonizaram o jogo mais eletrizante da rodada. No duelo entre ex-atacantes do Fluminense, Evanilson levou a melhor sobre Richarlison. Os Spurs abriram o placar logo no início, mas ainda no primeiro tempo Evanilson empatou, e Kroupi virou para os mandantes. Na reta final, João Palhinha deixou tudo igual para os londrinos, porém, já nos acréscimos, Semenyo marcou e garantiu a virada por 3 a 2.

Outro grande destaque foi o recorde de Igor Thiago. Atuando em casa, o Brentford venceu o Sunderland por 3 a 0, com dois gols do atacante brasileiro. Com os tentos, ele alcançou a marca de 16 gols em 21 rodadas e se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League, superando Firmino, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, que atingiram seus números ao longo de 38 partidas.

Igor Thiago comemorando gol pelo Brentford (Foto: Glyn Kirk/AFP)

No segundo jogo sem Enzo Maresca, o Chelsea voltou a apresentar dificuldades e foi derrotado pelo Fulham. Os Blues tiveram Cucurella expulso ainda no primeiro tempo, o que alterou a dinâmica da partida. Os visitantes passaram a levar mais perigo, abriram o placar, viram o Chelsea empatar, mas, na reta final, Harry Wilson marcou o gol decisivo, decretando o quinto jogo consecutivo sem vitória dos londrinos na Premier League.

Na briga pela liderança, o Manchester City desperdiçou a chance de se aproximar do líder Arsenal. A equipe saiu na frente com Haaland, em cobrança de pênalti, mas, na segunda etapa, Mitoma empatou para o Brighton. Com o resultado, o time de Pep Guardiola chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer no Campeonato Inglês.

Wolves e Everton empataram em um duelo marcado por duas expulsões do lado dos Toffees. O Everton saiu na frente com Michael Keane, mas, na segunda etapa, Mateus Mané marcou para os Wolves e garantiu o empate. Já Crystal Palace e Aston Villa ficaram no 0 a 0.

No Turf Moor, Burnley e Manchester United fizeram jogo eletrizante de quatro gols. Os donos da casa saíram na frente na primeira etapa, com gol contra de Ayden Heaven. No retorno do intervalo, Benjamin Šeško marcou duas vezes, aos cinco e os 15 minutos, e virou a partida aos Diabos Vermelhos. Porém, o Burnley respondeu com Jaidon Anthony, que empatou o duelo de 2 a 2.

Newcastle e Leeds United fecharam a quarta-feira (7) da Premier League com um grande jogo, com uma O time visitante abriu o placar com Brenden Aaronson, mas sofreram o empate logo na sequência, com Harvey Barnes. Antes do intervalo, o Leeds voltou a frente com gol de pênalti de Dominic Calvert-Lewin. Os Magpies igualaram o placar novamente na segunda etapa, com Joelinton, mas os Peacocks marcaram o terceiro, com mais um de Peacocks.

Nos acréscimos, em cobrança de pênalti, Bruno Guimarães marcou seu terceiro gol consecutivo na Premier League, e empatou o duelo em 3 a 3. Na marca dos 55 minutos, em bate-rebate na área, Harvey Barnes apareceu pela segunda vez e marcou o gol da vitória do Newcastle por 4 a 3, que explodiu o St. James Park.

Resultados do dia da Premier League

Bournemouth 3x2 Tottenham Brentford 3x0 Sunderland Crystal Palace 0x0 Aston Villa Everton 1x1 Wolves Fulham 2x1 Chelsea Manchester City 1x1 Brighton Burnley 2x2 Manchester United Newcastle 4x3 Leeds United

