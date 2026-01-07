Por que PSG x Olympique Marseille pela Supercopa da França será no Kuwait?

A decisão da Supercopa da França entre PSG e Olympique Marseille, nesta quinta-feira (8), será disputada no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait. A escolha do local foi definida em setembro de 2025, mas ainda gera muita curiosidade e controvérsias.

Segundo o "L'Équipe", a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França recebeu 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões) para realizar a Supercopa da França no Kuwait. E a venda do evento para outro país não é bem uma novidade, mas sim uma prática bem comum desde 2009.

De lá para cá, a Supercopa da França já foi disputada no Canadá, Tunísia, Marrocos, Estados Unidos, Gabão, China, Israel e Catar. E apenas em 2020 e 2025, as decisões foram disputadas em território francês nesses últimos 17 anos.

Um dos pontos mais controversos da final entre PSG e Olympique Marseille será a ausência dos ultras de ambas as equipes, que não estarão presentes no Kuwait. Ainda assim, mais de 50 mil ingressos já foram comercializados e a expectativa é de casa cheia no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, que tem capacidade para 58 mil torcedores.

Técnico do Olympique Marseille, Roberto De Zerbi criticou a decisão de transferir a decisão da Supercopa da França para o Kuwait. No início de janeiro, o italiano concedeu uma coletiva de imprensa às vésperas do jogo contra o Nantes, pela Ligue 1, e não escondeu a insatisfação com o local da partida.

- Minha opinião continua a mesma, é a minha, e isso não significa que seja a correta: a Supercopa da França, ou a Supercopa da Itália, deve ser disputada no país em questão, diante da torcida do clube. Mas irei ao Kuwait porque é meu trabalho, e temos orgulho de jogar esta partida. Não é um problema com o Kuwait, que nos receberá da melhor maneira possível, mas sou contra essa ideia.

Supercopa da França segue tendência de outros torneios

Além da Supercopa da França, as Supercopas da Itália e da Espanha também são disputadas longe de seus países de origem. Ambas foram disputadas na Arábia Saudita em suas últimas edições também por conta de acordos comerciais.

Ainda assim, a Community Shield, a Supercopa da Alemanha e a Supertaça de Portugal seguem sendo disputadas em seus países. Mas a globalização do futebol pode fazer com que o mundo veja jogos de campeonatos nacionais sendo disputados em outros continentes, como a La Liga quase realizou uma partida nos Estados Unidos, enquanto a Serie A quase levou um duelo para a Austrália.

