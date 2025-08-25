Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Data Fifa de setembro. Com o Brasil já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o italiano manteve a base da última lista, mas incluiu nomes novos como espécie de teste em jogos de cumprimento de tabela frente a Chile e Bolívia.

A lista surpreendeu a imprensa espanhola pela ausência de jogadores do Real Madrid. Rodrygo, Éder Militão e Endrick ficaram fora, assim como Vini Jr, o que já era esperado devido à suspensão que o ponta-esquerda cumprirá frente à Roja. Porém, se de um lado haverá descanso, do outro houve indignação.

O jornal catalão "Sport" fez críticas à decisão de Ancelotti em convocar Raphinha, do Barcelona, e manter os atletas de seu ex-clube fora da lista, lhes dando o direito de descanso na paralisação. A decisão foi retratada na manchete do periódico: "Carlo Ancelotti maltrata o Barça e agrada o Real Madrid".

- O favor feito aos Merengues é gritante. O trio brasileiro do Real, cujo Carletto dirigia há três meses, ficará na capital descansando e treinando. Já Raphinha vai cruzar o Oceano Atlântico com o desgaste de dez horas de voo, um fuso de cinco horas e a necessidade de jogar duas partidas de pouca importância. Vai encarar a altitude terrível, quase desumana, de El Alto. Um despropósito, olhe como quiser olhar - disparou o diário.

Ancelotti incluiu nomes como Kaio Jorge (Cruzeiro), João Pedro (Chelsea) e a volta de Lucas Paquetá, do West Ham, como mudanças mais importantes. Porém, a manutenção de Raphinha em meio a testes também foi alvo de críticas por parte do "Sport".

- Raphinha será obrigado a jogar as Eliminatórias Sul-Americanas, que ninguém quer jogar. Sua convocação tem ainda menos sentido tendo em conta que Carletto convocou muitas caras novas em uma Data Fifa que vai usar para fazer testes - completou o jornal.

📆 Os compromissos da Seleção de Carlo Ancelotti

O Brasil já está classificado para o Mundial do próximo ano, e entra em campo para encerrar sua participação. Na quinta-feira (4), a equipe duela com o Chile no Maracanã às 21h30 (de Brasília); cinco dias depois, finda a trajetória nas Eliminatórias contra a Bolívia na altitude de El Alto, às 20h30.

