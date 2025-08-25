menu hamburguer
Seleção Brasileira

Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira com surpresas

Brasil enfrenta Chile e Bolívia nesta Data Fifa

Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
15:38
Carlo Ancelotti definiu a convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Essa será a primeira vez que o italiano vai utilizar a Granja Comary na preparação do time. O retorno de Paquetá e a ausência de Rodrygo foram algumas das principais surpresas da lista

Lista de Ancelotti

GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians

DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham

ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham

Jogos da Seleção Brasileira

BRASIL x Chile

A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.

Bolívia x BRASIL

Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.

Na tabela das Eliminatórias, a Argentina já confirmou o primeiro lugar com 35 pontos, enquanto Equador e Brasil aparecem logo atrás, ambos com 25, mas com os equatorianos levando vantagem nos critérios de desempate. Ainda assim, a seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.

Os adversários, porém, vivem cenários distintos. O Chile já não tem mais chances de classificação, o que deve tornar o duelo no Maracanã uma despedida amarga para os chilenos, enquanto a Bolívia, mesmo com campanha irregular, segue sonhando com uma vaga na repescagem, o que promete dar ainda mais peso ao confronto.

A Seleção Brasileira ainda fará seis amistosos nas Datas Fifa de outubro, novembro e março, antes da convocação para a Copa do Mundo, prevista para o fim de maio de 2026. As chaves serão sorteadas no fim deste ano, em dezembro, nos Estados Unidos.

Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano, durante convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano, durante convocação da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

