Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira com surpresas
Brasil enfrenta Chile e Bolívia nesta Data Fifa
Carlo Ancelotti definiu a convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Essa será a primeira vez que o italiano vai utilizar a Granja Comary na preparação do time. O retorno de Paquetá e a ausência de Rodrygo foram algumas das principais surpresas da lista
Lista de Ancelotti
GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians
DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham
ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
Jogos da Seleção Brasileira
BRASIL x Chile
A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.
Bolívia x BRASIL
Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.
Na tabela das Eliminatórias, a Argentina já confirmou o primeiro lugar com 35 pontos, enquanto Equador e Brasil aparecem logo atrás, ambos com 25, mas com os equatorianos levando vantagem nos critérios de desempate. Ainda assim, a seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.
Os adversários, porém, vivem cenários distintos. O Chile já não tem mais chances de classificação, o que deve tornar o duelo no Maracanã uma despedida amarga para os chilenos, enquanto a Bolívia, mesmo com campanha irregular, segue sonhando com uma vaga na repescagem, o que promete dar ainda mais peso ao confronto.
A Seleção Brasileira ainda fará seis amistosos nas Datas Fifa de outubro, novembro e março, antes da convocação para a Copa do Mundo, prevista para o fim de maio de 2026. As chaves serão sorteadas no fim deste ano, em dezembro, nos Estados Unidos.
