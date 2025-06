Em meio ao Mundial, Joelinton abre o jogo sobre diferença entre europeus e brasileiros

Em meio ao Mundial de Clubes, Joelinton abriu o jogo sobre a diferença entre clubes europeus e brasileiros. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador do Newcastle opinou sobre os embates, mas também sobre a importância dada ao torneio pelas equipes do Velho Continente.

Titular na equipe da Premier League, Joelinton não acredita que exista um grande abismo entre as duas principais praças do futebol. Apesar da ressalva com relação aos gramados brasileiros, o meia afirmou não existir muita diferença no aspecto técnico e tático do jogo.

- Eu não acho. Acho que o Brasileirão é muito disputado, um dos mais fortes do mundo e o nível técnico nos últimos anos evoluiu. Não acho que tenha essa diferença para os europeus. Talvez uma coisa ou outra seja mais organizada, a qualidade dos campos, mas em relação ao (aspecto) técnico e tático, o futebol brasileiro, se não está igual, tem pouca coisa abaixo.

Joelinton também opinou sobre a importância dada pelos clubes europeus ao Mundial de Clubes após o fim de temporada do calendário de fora. Embora acredite que as equipes estejam levando o torneio a sério, o meia cutucou o calendário.

- Eu acho que para esse Mundial, eles estão dando importância. Só poderia ser melhor o calendário. Acho muito boa a ideia do Mundial de Clubes, mas as datas não batem. Se fosse outra data, ficaria mais legal, mas o calendário do futebol é difícil encaixar todas as competições. Mas acho que eles vão dar mais valor para esse Mundial.

Neste domingo (29), o Flamengo encara o Bayern de Munique, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Por outro lado, o Fluminense enfrenta a Inter de Milão, na segunda-feira (30), às 16h (de Brasília).

Desempenho entre brasileiros e europeus no Mundial

Palmeiras 0 x 0 Porto - 1ª rodada do Grupo A

Fluminense 0 x 0 Dortmund - 1ª rodada do Grupo F

Botafogo 1 x 0 PSG - 2ª rodada do Grupo B

Flamengo 3 x 1 Chelsea - 2ª rodada do Grupo D

Botafogo 0 x 1 Atlético de Madrid - 3ª rodada do Grupo B

