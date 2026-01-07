Barcelona bate recorde na Supercopa da Espanha com goleada sobre Bilbao

O Barcelona venceu o Athletic de Bilbao por 5 a 0 em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha, nesta quarta-feira (7), no King Abdullah Sports City, em Jidá (SAU). O resultado consolidou a maior goleada da história da Supercopa da Espanha, recorde esse que pertencia a outros três jogos. Já no histórico do confronto, marcas anteriores permaneceram as maiores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Maior goleada da Supercopa da Espanha

A vitória de 5 a 0 do Barcelona sobre o Athletic de Bilbao se tornou a maior goleada da história da Supercopa da Espanha. Posteriormente, o recorde eram de três outros jogos, realizados ainda no formato antigo, realizado entre dois times com jogos de ida e volta.

continua após a publicidade

Maiores goleadas da história da Supercopa da Espanha Ano 1º Barcelona 5x0 Athletic de Bilbao 2025 2º Athletic Bilbao 4 x 0 Barcelona 2015 2º Barcelona 4 x 0 Sevilla 2010 2º Real Sociedad 4 x 0 Real Madrid 1982

Já no histórico do confronto, a maior goleada permanece com o Athletic de Bilbao, que venceu por 12 a 1, em 1931, pelo Campeonato Espanhol. Do outro lado, a maior vitória do Barcelona no duelo foi em 2001, por 7 a 0, também pela Liga Espanhola, com três gols de Luis Enrique, atual treinador do PSG.

Como foi Barcelona x Athletic de Bilbao?

A partida começou equilibrada, com o Athletic de Bilbao chegando ao ataque em escapadas rápidas pelas pontas, mas sem conseguir finalizar ao gol com perigo. Do outro lado, o Barcelona ficou mais com a posse e teve a primeira finalização ao gol com Pedri na entrada da área, mas Unai Simon fez simples defesa.

continua após a publicidade

Aos 20, o Barcelona chegou com perigo com Fermín López, lançado em velocidade invadindo a área, mas Unai Simon fez nova defesa. Porém, dois minutos depois, Ferran Torres recebeu de Fermín, e com estilo, finalizou para abrir o placar aos Culés. O Barça seguiu em cima e, aos 30, Raphinha cruzou rasteiro para área e Fermín López apareceu na segunda trave para completar e ampliar a vantagem em 2 a 0.

Com dois de Raphinha, o Barcelona goleou o Athletic de Bilbao pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Rapidamente, no lance seguinte, em transição rápida, Roony Bardghji recebeu na ponta esquerda, limpou a marcação de Adama Boiro e finalizou ao gol, com falha de Unai Simon, para marcar o terceiro. Não demorou muito e, aos 38, Raphinha recebeu pela direita, driblou Jesús Areso e chutou no ângulo direito do goleiro basco para anotar o quarto. Ao fim da primeira etapa, o Bilbao retornou ao ataque e quase diminuiu com Oihan Sancet, mas acertou a trave.

No retorno do intervalo, o Barcelona diminuiu o ritmo, mas, ainda sim, marcou o quinto gol, novamente com Raphinha. O atacante brasileiro aproveitou bate-rebate na área e completou para ampliar a vantagem dos Culés. Do outro lado, o Bilbao teve grande chance de balançar a rede com Unai Gómez, que saiu cara a cara com Joan García, mas finalizou para fora.

Com a vantagem, o Barça seguiu com mais posse de bola, mas sem impor a mesma pressão de antes. Assim, administraram o placar e venceram o duelo por 5 a 0.

Com dois de Raphinha, o Barcelona goleou o Athletic de Bilbao pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel SENNA / AFP)

O que vem por aí?

O oponente do Barcelona será definido na quinta-feira (8), no duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid. O clássico será disputado 16h (de Brasília), também, no King Abdullah Sports City. A decisão da Supercopa será realizada no domingo (11).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial