Joelinton abre o jogo sobre investimento árabe no Newcastle: ‘Mudou a cidade’

Meia do Newcastle e da Seleção Brasileira, Joelinton abriu o jogo sobre o investimento árabe que vem sendo feito no clube desde 2021. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atleta também revelou a importância de Eddie Howe em sua carreira.

Contratado em 2019, Joelinton chegou ao Newcastle antes dos sauditas injetarem uma grande quantidade de dinheiro no clube. Após os investimentos, os Magpies contrataram mais jogadores de alto nível, cresceram, chegaram a Champions League e encerraram um jejum de mais de 70 anos sem títulos.

- Mudou não só o Newcastle, mas a cidade. É completamente diferente. O clube cresceu e os torcedores merecem. Os torcedores sofreram muito com a gestão anterior e sempre foram apaixonados pelo clube, sempre apoiaram. Poder ter o clube deles de volta, o clube que quer crescer a cada temporada... A gente sabe que demora, leva tempo, não é fácil competir com os grandes, pois ainda tem uma diferença de valores alta. Mas classificamos pela segunda vez para a Champions, ganhamos um título e espero que daqui a uns anos seja campeão da Premier League, uma potência na Inglaterra e no futebol internacional.

Nesses seis anos, Joelinton viu não somente o clube mudar, como também sua carreira com a chegada de Eddie Howe. O treinador chegou em novembro de 2021 para dar início e comandar a nova era do Newcastle com os investimentos sauditas.

Com a chegada do novo técnico, Joelinton deixou de fazer a função de centroavante, como atuou no Sport, Hoffenheim e Rapid Viena. O brasileiro passou a atuar como meio-campistas e é grato ao treinador pela mudança que fez com que sua carreira alavancasse na Inglaterra.

- Eu amei. Sempre gostei de jogar no meio. Quando fui pro Sport na base, o olheiro me levou pelo que eu estava fazendo no meio. Desde o primeiro dia em que cheguei no Sport, o treinador me colocou como atacante. Fiz toda minha carreira como atacante até que veio essa mudança, mas eu fiquei muito feliz quando ele enxergou que poderia outras coisas para o time. Não vinha vivendo um bom momento de atacante e fiquei super feliz. Sempre fui um pouco diferente dos outros atacantes. Tem atacante que é fominha, quer fazer o gol toda hora e meu jogo sempre foi coletivo. Se meu companheiro estivesse melhor posicionado, eu procurava fazer o passe, nunca tive problema em voltar pra marcar e tudo isso me ajudou nessa transição para o meio. Mudou minha carreira. Hora nenhuma (senti medo). Nunca fui de ter um ego grande, querer ser melhor do que ninguém. Sou um cara humilde. Abracei a ideia e tentei trabalhar pra poder jogar, exercer a função e venho fazendo bem.

Joelinton destacou Eddie Howe e classificou o treinador como uma lenda do Newcastle por conta do título da Copa da Liga Inglesa conquistada na última temporada. O jogador também elogiou o trabalho a nível pessoal do treinador junto com o elenco.

- É um cara sem palavras. Não só como treinador. É um grande treinador. Vem demonstrando temporada após temporada. Mas como pessoa é um cara incrível, como um pai para mim, um cara que mudou minha carreira. Tenho um respeito muito grande. Trata todo mundo bem, para ele não tem só os onze titulares, mas sim o grupo. Trabalha com todos da mesma forma, respeita todo mundo, é um líder que levou o Newcastle a um título após 70 anos e é uma lenda.

No fim de semana, o Newcastle encara o Celtic, da Escócia, como parte da pré-temporada visando o início da Premier League. Recuperado de uma lesão que o afastou dos últimos jogos, Joelinton estará à disposição após retornar aos treinos com o grupo.

Joelinton em entrevista exclusiva ao Lance!, no Rio de Janeiro (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

Confira outras respostas de Joelinton, do Newcastle

Final da Copa da Liga Inglesa

- Chegamos mais preparados para essa final do que há dois anos quando perdemos para o United. A torcida entendeu que anteriormnete a gente só falava da final e chegamos sem estar no nosso melhor momento. Nessa, chegamos super tranquilos, fizemos uma boa preparação e o que o Eddie passa para a gente é que cada jogo é um jogo. Não podemos estar pensando no próximo, tem que se preparar para esse jogo, esse jogo é final. Nos preparamos dessa maneira. Cada jogo, cada treinamento era uma final para chegar da melhor maneira. Na final, todos estavam inspirados e a festa foi imensa, a torcida, o Wembley estava bonito e para mim é um orgulho muito grande poder dar esse título para eles depois de tudo o que já passei no clube. Meu nome agora vai ficar marcado pra sempre.

Jogar em Wembley

- É um sonho. Tudo o que vivo hoje é um sonho. Chegar onde cheguei, jogar a Premier League, poder representar meu estado, minha cidade, meu país. Jogar em Wembley, na Inglaterra, vestir a camisa da Seleção... Cada momento é um sonho que vivo e tento aproveitar da melhor forma.

Título da Premier League

- Nossa sensação é de que podemos brigar com qualquer time no mundo hoje. Temos uma equipe boa, um grupo muito unido. Trabalhos muito, o Eddie quer vencer e passa isso nos treinamentos. Temos que brigar e tentar o título. E espero que essa temporada seja melhor do que a anterior.

