Um dos nomes presentes na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, Bento vive futuro incerto no Al-Nassr. De acordo com o portal "Goal", o goleiro não é unanimidade no clube, e a falha na final da Supercopa Saudita teria sido a gota d’água para a diretoria repensar sua permanência.

Contratado em setembro de 2024 por 18 milhões de euros, Bento pode deixar a equipe saudita menos de um ano depois. Antes mesmo da decisão contra o Al-Ahli, o clube de Cristiano Ronaldo já discutia a possibilidade de se desfazer do brasileiro. A falha na final transformou essa hipótese em um debate concreto.

Segundo o Goal, o goleiro não estaria nos planos de Jorge Jesus para a sequência da temporada. Além do desempenho abaixo do esperado, pesa contra o fato de ocupar uma vaga de estrangeiro no elenco.

Outro ponto citado pelo portal envolve Cristiano Ronaldo. O craque português não teria ficado satisfeito com a atuação do goleiro na Supercopa, em que Bento falhou e não defendeu nenhum pênalti, fator decisivo para a perda do título – que seria o primeiro troféu oficial de CR7 pelo Al-Nassr.

Bento está na lista de convocados de Ancelotti

Apesar da indefinição em seu clube, Bento foi chamado por Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Além dele, Hugo Souza, do Corinthians, e Alisson, do Liverpool, completam a lista de goleiros.

O Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, em sua última partida como mandante nesta campanha das Eliminatórias. No dia 9, encara a Bolívia em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude, em um dos desafios mais complicados para qualquer visitante.

