Joelinton exalta amizade com Bruno Guimarães e ‘denuncia’ jogador com história curiosa

Destaque do Newcastle, Joelinton exaltou a amizade que coleciona com Bruno Guimarães desde 2021. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meia contratado em 2019 revelou como ajudou sua dupla após a saída do Lyon para a Inglaterra.

Joelinton também contou histórias curiosas sobre a parceria com Bruno Guimarães nos últimos quatro anos. Inclusive, o meia serviu como uma espécie de tradutor do treinador Eddie Howe para o compatriota nas primeiras semanas no Newcastle.

- Foi uma conexão ótima desde os primeiros dias. O Bruno é um cara nota mil, um irmão que tenho hoje. Nossas esposas são bem amigas. Quando ele chegou, tentei ajudar da melhor forma. Se fosse ao contrário, ele faria por mim. Eu o ajudava mais na tradução. Ele não falava inglês, estava aprendendo e treinador me chamava para traduzir algumas coisas para ele. Um cara que se adaptou muito rápido. O time todo ama ele, é o nosso capitão, tem o respeito, carinho e admiração de todos. E é um cara de muita qualidade.

Além da amizade, Joelinton exalta a qualidade de Bruno Guimarães em campo e revela as principais qualidades do companheiro. O meia espera seguir vendo o crescimento de seu parceiro nas próximas temporadas.

- O Bruno é um craque. Dentro de campo, a qualidade de achar um passe, a liderança. É um cara que tá sempre sorrindo, feliz, positivo. Para o grupo, foi muito bom desde que chegou e dentro de campo faz a diferença, faz nosso jogo acontecer. Espero que continue evoluindo a cada temporada.

Joelinton e Bruno Guimarães comemoram gol juntos no Newcastle (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Na sequência, Joelinton fez uma "denúncia" de Bruno Guimarães em uma história curiosa ocorrida na pré-temporada de 2024/2025. O episódio acontece quando o camisa 39 estava prestes a assumir a braçadeira de capitão do Newcastle.

- Ele dorme bastante na concentração. Mando mensagem para ele, tenho que ficar ligando, senão ele atrasa. Na pré-temporada passada, a gente estava no Japão. Ele teve uma conversa com o treinador e o técnico pensava em dar a faixa de capitão para ele. No hotel, a gente tinha uma preleção antes de sair para o jogo. Ele disse: "Gostei dessa resposabilidade e tal". Desci pra preleção e me perguntei: "Cadê o Bruno?". Não viu a hora certa, o treinador o deixou do lado de fora e ele depois veio: "Po, logo hoje que eu falei para o treinador que ia ter mais responsabilidade, eu cheguei atrasado". Essa foi boa.

Nas férias, Joelinton esteve no Rio de Janeiro, onde participou da comemoração de aniversário de um dos filhos de Bruno Guimarães. No campo, a dupla realiza pré-temporada e se prepara para uma série de amistosos antes do início da Premier League.

