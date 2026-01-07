A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou acordo com a corretora global de trading online ATFX. Empresa britânica, ela assinou um acordo para se tornar patrocinador regional oficial da entidade sul-americana. A companhia europeia tem o slogan "Your road to goal" (seu caminho para o objetivo), mas a última palavra da frase também tem o sentido de "gol" no vocabulário do futebol. Isso além de "objetivo", num sentido mais amplo. São esses os sentidos que unem as novas parceiras.

Um dos pilares destacados no acordo é o foco na educação financeira. A ideia da AFA é enfatizar a conexão entre a estratégia tática do futebol e os princípios do mercado financeiro. Noutras palavras, o pano de fundo é tornar o aprendizado sobre o mundo financeiro mais acessível para públicos amplos.

- Esta colaboração impulsiona nosso compromisso com o crescimento internacional e o empoderamento da comunidade por meio da educação. Ao unir a estratégia do futebol e a navegação dos mercados, a ATFX garante que seus usuários nunca persigam seus objetivos financeiros sozinhos - garante Joe Li, presidente da empresa.

Leandro Petersen, diretor comercial e de marketing da AFA, destacou a importância do acordo para a entidade:

- Este novo patrocínio com ATFX é um passo fundamental na expansão global da marca AFA. Desde 2021, estabelecemos escritórios comerciais em todo o mundo, identificando oportunidades estratégicas e gerando uma conexão mais próxima com cada comunidade - lembrou o dirigente. E concluiu:

- Nossa expansão em mercados da Ásia e das Américas tem sido um pilar central da nossa visão desde 2018; o anúncio de ATFX como patrocinador global valida este caminho em direção a 2026.

