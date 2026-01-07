menu hamburguer
AFA acerta patrocínio de corretora de serviços financeiros, que foca em educação

Entidade responsável pelo futebol argentino capitaliza sobre as seleções

Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
18:09
A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou acordo com a corretora global de trading online ATFX. Empresa britânica, ela assinou um acordo para se tornar patrocinador regional oficial da entidade sul-americana. A companhia europeia tem o slogan "Your road to goal" (seu caminho para o objetivo), mas a última palavra da frase também tem o sentido de "gol" no vocabulário do futebol. Isso além de "objetivo", num sentido mais amplo. São esses os sentidos que unem as novas parceiras.

Um dos pilares destacados no acordo é o foco na educação financeira. A ideia da AFA é enfatizar a conexão entre a estratégia tática do futebol e os princípios do mercado financeiro. Noutras palavras, o pano de fundo é tornar o aprendizado sobre o mundo financeiro mais acessível para públicos amplos.

- Esta colaboração impulsiona nosso compromisso com o crescimento internacional e o empoderamento da comunidade por meio da educação. Ao unir a estratégia do futebol e a navegação dos mercados, a ATFX garante que seus usuários nunca persigam seus objetivos financeiros sozinhos - garante Joe Li, presidente da empresa.

Leandro Petersen, diretor comercial e de marketing da AFA, destacou a importância do acordo para a entidade:

- Este novo patrocínio com ATFX é um passo fundamental na expansão global da marca AFA. Desde 2021, estabelecemos escritórios comerciais em todo o mundo, identificando oportunidades estratégicas e gerando uma conexão mais próxima com cada comunidade - lembrou o dirigente. E concluiu:

- Nossa expansão em mercados da Ásia e das Américas tem sido um pilar central da nossa visão desde 2018; o anúncio de ATFX como patrocinador global valida este caminho em direção a 2026.

