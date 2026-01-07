Nesta quarta (7) de Premier League, Igor Thiago alcançou um feito que fez com que inúmeras páginas com relevância no eixo do futebol fizessem campanha pela sua convocação para a Seleção Brasileira. O atacante se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição do Campeonato Inglês.

Igor Tiago bate recorde na Premier League

Atuando em casa, o Brentford venceu o Sunderland por 3 a 0, com dois gols de Igor Tiago. Com os tentos, ele alcançou a marca de 16 gols em 21 rodadas e se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League, superando Roberto Firmino, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, que atingiram o mesmo número ao longo de 38 partidas.

Igor Thiago bate recorde na Premier League e vira alvo de pedidos de convocação para Seleção Brasileira (Foto: Glyn Kirk/AFP)

