Internautas fazem campanha por atacante ex-Cruzeiro na Seleção: 'Achamos'
Atacante bateu recorde de brasileiros na Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta (7) de Premier League, Igor Thiago alcançou um feito que fez com que inúmeras páginas com relevância no eixo do futebol fizessem campanha pela sua convocação para a Seleção Brasileira. O atacante se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição do Campeonato Inglês.
Documentário da Seleção Brasileira de 1970 chega a Netflix; saiba mais
Fora de Campo
Derrota do Chelsea esquenta debate sobre Estêvão: ‘Inaceitável’
Fora de Campo
Primeiros lances de Endrick no Lyon agitam franceses na web
Fora de Campo
➡️ Veja o resumo do dia da Premier League
Igor Tiago bate recorde na Premier League
Atuando em casa, o Brentford venceu o Sunderland por 3 a 0, com dois gols de Igor Tiago. Com os tentos, ele alcançou a marca de 16 gols em 21 rodadas e se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League, superando Roberto Firmino, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, que atingiram o mesmo número ao longo de 38 partidas.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Documentário da Seleção Brasileira de 1970 chega a Netflix
Prevista para estrear em 2026, mas ainda sem data definida, a minissérie "Brasil 70 – A Saga do Tri" vai retratar a trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, torneio que consagrou o país como tricampeão mundial e eternizou uma geração lendária. A série aposta em uma reconstrução detalhada de partidas históricas.
O enredo da minissérie "Brasil 70 - A Saga do Tri", se desenrola em um dos momentos mais marcantes futebol e da história do Brasil, em meio à fase mais rígida da ditadura militar. A proposta é mostrar como o sucesso da Seleção Brasileira extrapolou o esporte e agiu na história do país.
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
- Matéria
- Mais Notícias