Internautas fazem campanha por atacante ex-Cruzeiro na Seleção: 'Achamos'

Atacante bateu recorde de brasileiros na Premier League


Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
19:48
Ancelotti tem a base quase definida para a Copa do Mundo (Foto: Ian Kington / AFP)
imagem cameraAncelotti já tem a base quase definida para a Copa do Mundo (Foto: Ian Kington/AFP)
Nesta quarta (7) de Premier League, Igor Thiago alcançou um feito que fez com que inúmeras páginas com relevância no eixo do futebol fizessem campanha pela sua convocação para a Seleção Brasileira. O atacante se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição do Campeonato Inglês.

➡️ Veja o resumo do dia da Premier League

Igor Tiago bate recorde na Premier League

Atuando em casa, o Brentford venceu o Sunderland por 3 a 0, com dois gols de Igor Tiago. Com os tentos, ele alcançou a marca de 16 gols em 21 rodadas e se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League, superando Roberto Firmino, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, que atingiram o mesmo número ao longo de 38 partidas.

Igor Thiago comemorando gol pelo Brentford (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Igor Thiago bate recorde na Premier League e vira alvo de pedidos de convocação para Seleção Brasileira (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Documentário da Seleção Brasileira de 1970 chega a Netflix

Prevista para estrear em 2026, mas ainda sem data definida, a minissérie "Brasil 70 – A Saga do Tri" vai retratar a trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, torneio que consagrou o país como tricampeão mundial e eternizou uma geração lendária. A série aposta em uma reconstrução detalhada de partidas históricas.

O enredo da minissérie "Brasil 70 - A Saga do Tri", se desenrola em um dos momentos mais marcantes futebol e da história do Brasil, em meio à fase mais rígida da ditadura militar. A proposta é mostrar como o sucesso da Seleção Brasileira extrapolou o esporte e agiu na história do país.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

