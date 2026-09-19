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Fluminense segue irredutível por 4 mil torcedores em semi da Libertadores com o Palmeiras

Tricolor e Alviverde discutem termos da carga visitante no jogo de volta, no Nubank Parque

PorBernardo PinhoVitor Palhares
Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 18:42
Atualizado há 1 minutos
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Nubank Parque estádio Palmeiras.
Nubank Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Palmeiras e Fluminense mantêm conversas nos bastidores a respeito da torcida visitante no jogo de volta entre as equipes, no Nubank Parque, pela semifinal da Libertadores, de acordo com apuração da reportagem do Lance!.

Uma medida das autoridades de segurança do Estado de São Paulo permite a comercialização de apenas 2 mil ingressos para visitantes, diferente das 4 mil entradas previstas pela Conmebol para a semifinal da competição.

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Ainda segundo a reportagem, o Palmeiras entrou em contato com o Fluminense para explicar a situação. Os cariocas, por sua vez, seguem irredutíveis quanto à presença de seus 4 mil torcedores no jogo em São Paulo. Os dois clubes continuam negociando a situação.

No Maracanã, que tem capacidade para mais de 70 mil torcedores, a carga de 4 mil ingressos para visitantes já é utilizada com mais frequência. No Nubank Parque, com capacidade para 43.000 pessoas, o setor destinado aos adversários costuma comportar uma carga menor.

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O Palmeiras segue confiante de que a partida seja realizada em sua casa, que recebeu jogos de semifinal nos últimos anos.

Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro
Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Regulamento da Conmebol prevê mínimo de 4 mil visitantes na semifinal

O regulamento da Conmebol determina uma carga mínima de 4 mil ingressos para a torcida visitante nas semifinais da Libertadores, mediante demanda do clube visitante. Até as quartas de final, a exigência é de 2 mil entradas.

O documento também prevê que, caso a quantidade destinada aos visitantes seja inferior ao mínimo estabelecido, os dois clubes precisam formalizar um acordo assinado pelos presidentes ou representantes legais. O documento deve ser encaminhado à Conmebol até 24 horas antes do início da reunião de segurança da partida.

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A exceção prevista no regulamento ocorre quando há sanção da própria Conmebol, ordem judicial ou determinação de um órgão de segurança local que proíba a entrada da torcida visitante. Nesse caso, a decisão precisa ser comunicada à entidade com pelo menos oito dias de antecedência e acompanhada da justificativa.

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