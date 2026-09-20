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Palmeiras muda a chave após classificação heróica em corrida por feito inédito

Alviverde visita o Grêmio com a missão de retomar a liderança do Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/09/2026 04:25
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Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores
Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

O Palmeiras volta as atenções para o Campeonato Brasileiro após garantir vaga na semifinal da Libertadores, na altitude de Quito. Neste domingo (20), encara o Grêmio, fora de casa, pela 28ª rodada da competição. A equipe de Abel Ferreira segue na disputa das três principais competições da temporada e está apenas um ponto atrás do líder Flamengo.

+ Vitor Roque tem ajuda de Abel para retomar protagonismo no Palmeiras

O Alviverde contará com o retorno do capitão Gustavo Gómez, ausente contra a LDU. Abel Ferreira, porém, seguirá fora e cumprirá o segundo dos três jogos de suspensão. O zagueiro Murilo também será desfalque após receber o terceiro cartão amarelo no clássico contra o São Paulo.

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Serão agora três jogos consecutivos pelo Campeonato Brasileiro, com uma pausa para a Data Fifa de setembro antes de o Palmeiras voltar a disputar uma eliminatória. No período, além do Grêmio, encara Bahia e Corinthians, ambos como mandante no Nubank Parque.

Palmeiras busca a tríplice coroa

Pela primeira vez desde que a atual comissão técnica assumiu o comando, no fim de 2020, o Palmeiras segue vivo na disputa pelos títulos do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores. No torneio continental, encara o Fluminense. Já na Copa do Brasil, terá o Vasco como adversário. Ambos os confrontos são válidos pelas semifinais das respectivas competições.

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Caso se classifique para ambas as decisões, o Palmeiras ainda jogará ainda 17 partidas até dezembro, sendo 11 delas válidas pelo Campeonato Brasileiro, onde aparece na segunda colocação. Abel Ferreira afirmou que, diferente da última temporada, não abrirá mao de nenhuma frente no objetivo de conquisar a tríplice coroa.

- O primeiro título já ganhamos (Campeonato Paulista). Sei bem o que sofri quando não ganhei, então o primeiro título nós já ganhamos. Temos um e estamos lutando por três. Vamos lutar por eles com todas as nossas forças. No sacrifício, na raça - afirmou o treinador.

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O ano em que o Palmeiras chegou mais perto dessa façanha foi 2020, na primeira temporada de Abel Ferreira. Na ocasião, venceu a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Paulista. No entanto, terminou o Brasileirão na sétima colocação.

Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores
Jogadores do Palmeiras comemoram a classificação nos pênaltis à semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

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