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Marino lamenta chances perdidas em empate do Vasco na Sula: 'Faltou capricho'

Vasco e Santa Fe ficaram no 0 a 0 na partida de ida das quartas da Copa Sul-Americana

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 21:17
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Marino em ação pelo Vasco na Copa Sul-Americana
Marino em ação pelo Vasco (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Com um time praticamente reserva, o Vasco segurou o empate em 0 a 0 com o Independiente Santa Fe, nesta terça-feira (8), na Colômbia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da pressão dos donos da casa no segundo tempo, o Cruz-Maltino também teve oportunidades para sair com a vitória. Na saída de campo, o ponta Marino, destacou a competitividade da equipe e lamentou a falta de eficiência nas finalizações.

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— Na verdade, eu acho que a gente teve várias oportunidades de gol e, infelizmente, não conseguimos fazer gol. Mas a gente está de parabéns. O grupo veio aqui e competiu bastante. A gente leva um ponto para casa. A chave ainda está muito aberta e, com a nossa torcida, lá no nosso estádio, eu sei que a gente vai conseguir a classificação — afirmou Marino, em entrevista à Paramount+.

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Mesmo com reservas, o Vasco competiu bem no primeiro tempo e criou boas chances após um gol anulado do Santa Fe. Na etapa final, os colombianos pressionaram e acertaram o travessão, mas Léo Jardim apareceu bem quando exigido. O Cruz-Maltino também teve oportunidades nos contra-ataques, mas não conseguiu marcar.

Para Marino, o principal ponto a ser corrigido está justamente na hora de concluir as jogadas criadas pela equipe.

— Acho que faltou um pouco de capricho. Tivemos, agora no finalzinho também, uma chance para matar o jogo, mas infelizmente é isso. Futebol é isso. Nem sempre a gente vai acertar, mas sempre está tentando, e isso é muito bom para a gente, porque estamos conseguindo chegar lá na frente e criar bastante oportunidades de gol. Acho que só faltou um pouco de capricho e, com muito trabalho, vamos conseguir acertar muitos gols daqui para frente.

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Decisão será em São Januário

Com o empate sem gols na Colômbia, o confronto entre Vasco e Santa Fe está completamente aberto. A vaga na semifinal da Copa Sul-Americana será definida na próxima terça-feira (15), em São Januário.

Saldivia disputa a bola na partida entre Santa Fe x Vasco
Vasco e Santa Fe ficaram no empate na Copa Sul-Americana (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

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