Marino lamenta chances perdidas em empate do Vasco na Sula: 'Faltou capricho'
Vasco e Santa Fe ficaram no 0 a 0 na partida de ida das quartas da Copa Sul-Americana
Com um time praticamente reserva, o Vasco segurou o empate em 0 a 0 com o Independiente Santa Fe, nesta terça-feira (8), na Colômbia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da pressão dos donos da casa no segundo tempo, o Cruz-Maltino também teve oportunidades para sair com a vitória. Na saída de campo, o ponta Marino, destacou a competitividade da equipe e lamentou a falta de eficiência nas finalizações.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
— Na verdade, eu acho que a gente teve várias oportunidades de gol e, infelizmente, não conseguimos fazer gol. Mas a gente está de parabéns. O grupo veio aqui e competiu bastante. A gente leva um ponto para casa. A chave ainda está muito aberta e, com a nossa torcida, lá no nosso estádio, eu sei que a gente vai conseguir a classificação — afirmou Marino, em entrevista à Paramount+.
Mesmo com reservas, o Vasco competiu bem no primeiro tempo e criou boas chances após um gol anulado do Santa Fe. Na etapa final, os colombianos pressionaram e acertaram o travessão, mas Léo Jardim apareceu bem quando exigido. O Cruz-Maltino também teve oportunidades nos contra-ataques, mas não conseguiu marcar.
Para Marino, o principal ponto a ser corrigido está justamente na hora de concluir as jogadas criadas pela equipe.
— Acho que faltou um pouco de capricho. Tivemos, agora no finalzinho também, uma chance para matar o jogo, mas infelizmente é isso. Futebol é isso. Nem sempre a gente vai acertar, mas sempre está tentando, e isso é muito bom para a gente, porque estamos conseguindo chegar lá na frente e criar bastante oportunidades de gol. Acho que só faltou um pouco de capricho e, com muito trabalho, vamos conseguir acertar muitos gols daqui para frente.
Decisão será em São Januário
Com o empate sem gols na Colômbia, o confronto entre Vasco e Santa Fe está completamente aberto. A vaga na semifinal da Copa Sul-Americana será definida na próxima terça-feira (15), em São Januário.
📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vasco
Vasco fica no empate com o Ind. Santa Fe e vai decidir vaga em São JanuárioHá 20 minutos
Fora de Campo
Gol perdido de Spinelli em Ind. Santa Fe x Vasco gera revoltaHá 39 minutos
Fora de Campo
Lance de Léo Jardim em Ind. Santa Fe x Vasco chama atenção: 'Bizarro'Há 1 hora
Vasco
Próximo do Vasco, Gabriel Pereira acompanha jogo contra o Santa FeHá 1 hora
Vasco
Como assistir a Ind. Santa Fe x Vasco no Paramount+?Há 2 horas
Vasco
Com time misto, Vasco está escalado para enfrentar o Ind. Santa FeHá 3 horas
Mais LANCE!