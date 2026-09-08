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Rayan marca, Bournemouth vence e avança na Copa da Liga Inglesa

Rayan marca na vitória do Bournemouth na Copa da Liga

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 18:15
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Presente no Mundial de 2026, Rayan vive a expectativa de ser convocado novamente para a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (9)
Presente no Mundial de 2026, Rayan vive a expectativa de ser convocado novamente para a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (9) (Foto: Bournemouth / X)

O Bournemouth garantiu sua vaga na quarta fase da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup). Em duelo válido pela terceira fase do torneio nacional, a equipe superou o Lincoln City impulsionada pelo brilho de Ryan Christie, autor de três gols no triunfo, e pela estrela do jovem atacante brasileiro Rayan, que selou o placar final.

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Presente no Mundial de 2026, Rayan vive a expectativa de ser convocado novamente para a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (9)
Presente no Mundial de 2026, Rayan vive a expectativa de ser convocado novamente para a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (9) (Foto: Bournemouth / X)

O grande nome da partida foi o meio-campista escocês Ryan Christie. Em atuação inspirada, o camisa 10 do Bournemouth comandou o setor oficial e anotou um hat-trick, construindo a vantagem da equipe ao longo do confronto e garantindo o controle do ritmo de jogo diante dos visitantes.

Meia escocês Ryan Christie comemora um dos seus três gols na partida contra o Lincoln City
Meia escocês Ryan Christie comemora um dos seus três gols na partida contra o Lincoln City (Foto: Bournemouth / X)

Na reta final do segundo tempo, o técnico do Bournemouth promoveu a entrada de Rayan aos 33 minutos (78 minutos de jogo). Em ritmo intenso, o brasileiro aproveitou a oportunidade e balançou as redes para decretar a vitória por 4 a 0 e assegurar a classificação do clube para a etapa seguinte da competição.

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O bom momento do atacante chega em hora decisiva para a sua carreira. Nesta quarta-feira (9), está marcada a primeira convocação da Seleção Brasileira após a disputa da Copa do Mundo de 2026. A tendência é que , que fez parte do grupo brasileiro no Mundial, esteja novamente entre os nomes listados pela comissão técnica para os próximos compromissos internacionais.

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