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Ex-Sport, goleiro Mailson se destaca no Campeonato Saudita

Ex-Sport, goleiro do Al-Taawoun foi eleito 3 vezes o melhor em campo na Arábia

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 16:25
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Reconhecimento na Arábia: Mailson exibe prêmio de melhor da partida após mais uma atuação brilhante pelo Al-Taawoun.
Reconhecimento na Arábia: Mailson exibe prêmio de melhor da partida após mais uma atuação brilhante pelo Al-Taawoun (Foto: Divulgação)

O goleiro Mailson vem consolidando sua posição como um dos nomes mais influentes do futebol na Arábia Saudita. Ex-atleta do Sport, o brasileiro do Al-Taawoun protagoniza um início de Campeonato Saudita irrepreensível: em apenas cinco partidas disputadas na competição, o arqueiro já conquistou por três vezes o prêmio de Melhor em Campo — nos duelos contra Al-Fahya, Al-Fateh e Al-Khaleej.

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No clube desde 2022, Mailson, ex-goleiro do Sport já soma 135 partidas oficiais no futebol saudita (Foto: Reprodução / Instagram: @mailsongoleiro)
No clube desde 2022, Mailson, ex-goleiro do Sport já soma 135 partidas oficiais no futebol saudita (Foto: Reprodução / Instagram: @mailsongoleiro)

O desempenho individual do camisa 1 reflete diretamente na consistência coletiva da equipe. Mailson é atualmente o goleiro com mais partidas sem sofrer gols (clean sheets) na liga, acumulando três jogos invicto sob as traves. Com as intervenções do brasileiro, o Al-Taawoun ostenta a sexta defesa menos vazada de todo o torneio nacional.

— Fico feliz por poder ajudar o Al-Taawoun e receber esse reconhecimento. Tenho uma identificação muito grande com o clube e procuro retribuir dentro de campo todo o carinho que recebo desde que cheguei. Estou na melhor fase da minha carreira e vou seguir trabalhando para alcançar todos os meus objetivos — comemorou o arqueiro.

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Trajetória de ídolo e marcas expressivas

No clube desde 2022, Mailson já ultrapassou a barreira dos 135 jogos oficiais pelo Al-Taawoun. O brasileiro estabeleceu uma relação de idolatria com a torcida local e se fixou como um dos pilares defensivos mais respeitados da Saudi Pro League, competindo em alto nível contra grandes astros do futebol mundial.

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