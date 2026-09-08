O goleiro Mailson vem consolidando sua posição como um dos nomes mais influentes do futebol na Arábia Saudita. Ex-atleta do Sport, o brasileiro do Al-Taawoun protagoniza um início de Campeonato Saudita irrepreensível: em apenas cinco partidas disputadas na competição, o arqueiro já conquistou por três vezes o prêmio de Melhor em Campo — nos duelos contra Al-Fahya, Al-Fateh e Al-Khaleej.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

No clube desde 2022, Mailson, ex-goleiro do Sport já soma 135 partidas oficiais no futebol saudita (Foto: Reprodução / Instagram: @mailsongoleiro)

O desempenho individual do camisa 1 reflete diretamente na consistência coletiva da equipe. Mailson é atualmente o goleiro com mais partidas sem sofrer gols (clean sheets) na liga, acumulando três jogos invicto sob as traves. Com as intervenções do brasileiro, o Al-Taawoun ostenta a sexta defesa menos vazada de todo o torneio nacional.

— Fico feliz por poder ajudar o Al-Taawoun e receber esse reconhecimento. Tenho uma identificação muito grande com o clube e procuro retribuir dentro de campo todo o carinho que recebo desde que cheguei. Estou na melhor fase da minha carreira e vou seguir trabalhando para alcançar todos os meus objetivos — comemorou o arqueiro.

continua após a publicidade

Trajetória de ídolo e marcas expressivas

No clube desde 2022, Mailson já ultrapassou a barreira dos 135 jogos oficiais pelo Al-Taawoun. O brasileiro estabeleceu uma relação de idolatria com a torcida local e se fixou como um dos pilares defensivos mais respeitados da Saudi Pro League, competindo em alto nível contra grandes astros do futebol mundial.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.