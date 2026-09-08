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Dirigente do River Plate explica contratação de Almada e cita diferença para Flamengo

Ignacio Villarroel destaca estrutura financeira do clube argentino

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 18:48
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Dirigentes na CONFUT no rio de janeiro
Vice-presidente do River Plate, Ignacio Villarroel na Confut Sudamericana (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A contratação de Thiago Almada pelo River Plate foi possível graças à estrutura econômica construída pelo clube argentino nos últimos anos. O vice-presidente do clube, Ignacio Villarroel destacou a capacidade financeira para realizar investimentos sem comprometer as contas e citou a diferença de receitas em relação aos clubes brasileiros, como o Flamengo.

— Este ano conseguimos uma estrutura econômica para trazer Almada, Correa, Andrada e Otamendi sem comprometer financeiramente o clube — afirmou Villarroel durante a Confut Sudamericana, evento que reúne nesta semana centenas de nomes ligados ao futebol sul-americano.

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Almada foi um dos principais alvos do Flamengo no mercado de transferências, mas acabou acertando com o River Plate. Para o dirigente, a possibilidade de realizar investimentos desse porte está ligada a um processo de fortalecimento institucional e de internacionalização da marca.

— Isso não é mágica. Teve um processo de instituição, de internacionalização da marca — explicou.

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River cita diferença de receitas para o Flamengo

Apesar do poder de investimento demonstrado nas contratações, o River Plate convive com uma desvantagem significativa em relação aos principais clubes brasileiros quando o assunto é receita de televisão.

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— Enquanto o Flamengo recebe US$ 80 milhões, o River compete com US$ 8 milhões de televisão — afirmou Villarroel.

A diferença, segundo o dirigente, obriga o clube argentino a buscar alternativas para continuar competitivo nas competições continentais.

— O River Plate compete nas copas continentais com uma diferença enorme de receita de televisão. Então precisamos de muita criatividade — destacou.

Mesmo diante do cenário desigual, Villarroel entende que o River conseguiu estabelecer condições para disputar espaço com equipes brasileiras, independentemente do modelo societário adotado por cada clube.

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— Conseguimos competir com SAFs e clubes associativos do Brasil — disse.

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River defende discussão sobre modelos de gestão

A discussão sobre SAF também apareceu na análise do dirigente. Para ele, a questão central não deveria ser apenas a escolha entre um clube associativo ou uma Sociedade Anônima do Futebol, mas a forma como cada instituição é administrada.

— O Brasil já solucionou esse problema e permite a SAF. Não vou responder como advogado, mas sim como amante do futebol argentino — afirmou.

Na avaliação de Villarroel, modelos diferentes podem funcionar, desde que estejam acompanhados de eficiência e transparência.

— Nem a SAF nem o modelo estatutário nos protegem da corrupção. Temos que discutir modelos de gestão. Trabalhar de forma transparente — declarou.

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O vice-presidente também defendeu a profissionalização das estruturas internas dos clubes, com pessoas capacitadas em diferentes áreas.

— Existe um gerente de marketing, um de comunicação, um de segurança. São pessoas que trabalham em favor do clube. Não é tio, primo, cunhado. São pessoas capacitadas — completou.

A estratégia adotada pelo River, segundo Villarroel, também envolve projetos de longo prazo para ampliar a estrutura do clube e fortalecer sua marca internacionalmente. O objetivo é manter o argentino entre as equipes capazes de competir com os principais clubes do continente.

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Vice-presidente do River Plate, Ignacio Villarroel na Confut Sudamericana (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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