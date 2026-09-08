Dirigente do River Plate explica contratação de Almada e cita diferença para Flamengo
Ignacio Villarroel destaca estrutura financeira do clube argentino
A contratação de Thiago Almada pelo River Plate foi possível graças à estrutura econômica construída pelo clube argentino nos últimos anos. O vice-presidente do clube, Ignacio Villarroel destacou a capacidade financeira para realizar investimentos sem comprometer as contas e citou a diferença de receitas em relação aos clubes brasileiros, como o Flamengo.
— Este ano conseguimos uma estrutura econômica para trazer Almada, Correa, Andrada e Otamendi sem comprometer financeiramente o clube — afirmou Villarroel durante a Confut Sudamericana, evento que reúne nesta semana centenas de nomes ligados ao futebol sul-americano.
Almada foi um dos principais alvos do Flamengo no mercado de transferências, mas acabou acertando com o River Plate. Para o dirigente, a possibilidade de realizar investimentos desse porte está ligada a um processo de fortalecimento institucional e de internacionalização da marca.
— Isso não é mágica. Teve um processo de instituição, de internacionalização da marca — explicou.
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
River cita diferença de receitas para o Flamengo
Apesar do poder de investimento demonstrado nas contratações, o River Plate convive com uma desvantagem significativa em relação aos principais clubes brasileiros quando o assunto é receita de televisão.
— Enquanto o Flamengo recebe US$ 80 milhões, o River compete com US$ 8 milhões de televisão — afirmou Villarroel.
A diferença, segundo o dirigente, obriga o clube argentino a buscar alternativas para continuar competitivo nas competições continentais.
— O River Plate compete nas copas continentais com uma diferença enorme de receita de televisão. Então precisamos de muita criatividade — destacou.
Mesmo diante do cenário desigual, Villarroel entende que o River conseguiu estabelecer condições para disputar espaço com equipes brasileiras, independentemente do modelo societário adotado por cada clube.
— Conseguimos competir com SAFs e clubes associativos do Brasil — disse.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
River defende discussão sobre modelos de gestão
A discussão sobre SAF também apareceu na análise do dirigente. Para ele, a questão central não deveria ser apenas a escolha entre um clube associativo ou uma Sociedade Anônima do Futebol, mas a forma como cada instituição é administrada.
— O Brasil já solucionou esse problema e permite a SAF. Não vou responder como advogado, mas sim como amante do futebol argentino — afirmou.
Na avaliação de Villarroel, modelos diferentes podem funcionar, desde que estejam acompanhados de eficiência e transparência.
— Nem a SAF nem o modelo estatutário nos protegem da corrupção. Temos que discutir modelos de gestão. Trabalhar de forma transparente — declarou.
O vice-presidente também defendeu a profissionalização das estruturas internas dos clubes, com pessoas capacitadas em diferentes áreas.
— Existe um gerente de marketing, um de comunicação, um de segurança. São pessoas que trabalham em favor do clube. Não é tio, primo, cunhado. São pessoas capacitadas — completou.
A estratégia adotada pelo River, segundo Villarroel, também envolve projetos de longo prazo para ampliar a estrutura do clube e fortalecer sua marca internacionalmente. O objetivo é manter o argentino entre as equipes capazes de competir com os principais clubes do continente.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Gabriel Sara volta à Champions pelo Galatasaray de olho em nova convocação para a SeleçãoHá 1 minuto
Futebol Internacional
Mbappé iguala recorde, e Real Madrid vence na estreia da ChampionsHá 1 hora
Futebol Internacional
Haaland brilha e garante vitória em estreia do City na ChampionsHá 1 hora
Futebol Internacional
Rayan marca, Bournemouth vence e avança na Copa da Liga InglesaHá 1 hora
Fora de Campo
Falha em Real Madrid x Inter de Milão viraliza: 'Inacreditável'Há 2 horas
Futebol Internacional
Ex-Sport, goleiro Mailson se destaca no Campeonato SauditaHá 3 horas
Mais LANCE!