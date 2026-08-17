AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (17) do mercado da bola internacional Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta segunda-feira (17), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Veja as movimentações deste sábado (15):

Rodri ➡️ Barcelona

O Barcelona acertou a contratação de Rodri. Segundo a "Sky Sports", o Manchester City aceitou uma proposta de 65,4 milhões de libras (cerca de R$ 465 milhões) pelo meio-campista espanhol, que viajará para a Catalunha para realizar exames médicos e assinar contrato de quatro anos.

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Guglielmo Vicario ➡️ Juventus

A Juventus acertou o empréstimo de Guglielmo Vicario. De acordo com a "Sky Sports", o goleiro do Tottenham ficará uma temporada no clube italiano, que terá uma opção de compra de 8,5 milhões de libras (cerca de R$ 60 milhões) ao fim do vínculo.

Zion Suzuki ➡️ Aston Villa

O Aston Villa acertou a contratação de Zion Suzuki. Segundo a "Sky Sports", o clube inglês pagará 29,9 milhões de libras (cerca de R$ 212 milhões) pelo goleiro japonês do Parma, que chega após a permanência de Emiliano Martínez ganhar força.

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Jhon Lucumí ➡️ Juventus

A Juventus anunciou a contratação de Jhon Lucumí, do Bologna. O zagueiro colombiano, de 28 anos, assinou contrato até junho de 2031 em uma negociação avaliada em cerca de 20 milhões de euros (cerca de R$ 122 milhões) com o clube italiano.

Jacobo Ortega ➡️ Strasbourg

O Strasbourg contratou Jacobo Ortega, das categorias de base do Real Madrid. O clube francês pagará 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões) pelo jovem espanhol, que assinou contrato até 2031 e deixará o clube merengue em definitivo.

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Ayyoub Bouaddi ➡️ Manchester City

O Manchester City avançou nas negociações por Ayyoub Bouaddi. Segundo a "BBC", o clube inglês iniciou conversas com o Lille pelo meio-campista, avaliado em cerca de 85 milhões de libras (cerca de R$ 603 milhões), para reforçar o setor após as saídas de Rodri e Reijnders.

Marroquino Ayyoub Bouaddi persegue a bola, enquanto é marcado pelo escocês Ryan Christie (Foto: Franck Fife/AFP)

Amar Dedić ➡️ Newcastle

O Newcastle chegou a um acordo para contratar Amar Dedić, do Benfica. Segundo a "Sky Sports", o lateral-direito bósnio será mais uma opção para o setor defensivo do clube inglês, que também negocia a contratação de João Palhinha, do Bayern de Munique.

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João Cancelo ➡️ Barcelona

O Barcelona está perto de concluir a contratação de João Cancelo. Segundo o "Mundo Deportivo", o lateral português chegará à Catalunha nesta segunda-feira para realizar exames médicos e finalizar os detalhes da transferência, que será feita junto ao Al-Hilal.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Premier League (Inglaterra)

De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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