AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (17) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu
A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta segunda-feira (17), com os destaques do mercado da bola no continente.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Veja as movimentações deste sábado (15):
Rodri ➡️ Barcelona
O Barcelona acertou a contratação de Rodri. Segundo a "Sky Sports", o Manchester City aceitou uma proposta de 65,4 milhões de libras (cerca de R$ 465 milhões) pelo meio-campista espanhol, que viajará para a Catalunha para realizar exames médicos e assinar contrato de quatro anos.
Guglielmo Vicario ➡️ Juventus
A Juventus acertou o empréstimo de Guglielmo Vicario. De acordo com a "Sky Sports", o goleiro do Tottenham ficará uma temporada no clube italiano, que terá uma opção de compra de 8,5 milhões de libras (cerca de R$ 60 milhões) ao fim do vínculo.
Zion Suzuki ➡️ Aston Villa
O Aston Villa acertou a contratação de Zion Suzuki. Segundo a "Sky Sports", o clube inglês pagará 29,9 milhões de libras (cerca de R$ 212 milhões) pelo goleiro japonês do Parma, que chega após a permanência de Emiliano Martínez ganhar força.
Jhon Lucumí ➡️ Juventus
A Juventus anunciou a contratação de Jhon Lucumí, do Bologna. O zagueiro colombiano, de 28 anos, assinou contrato até junho de 2031 em uma negociação avaliada em cerca de 20 milhões de euros (cerca de R$ 122 milhões) com o clube italiano.
Jacobo Ortega ➡️ Strasbourg
O Strasbourg contratou Jacobo Ortega, das categorias de base do Real Madrid. O clube francês pagará 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões) pelo jovem espanhol, que assinou contrato até 2031 e deixará o clube merengue em definitivo.
Ayyoub Bouaddi ➡️ Manchester City
O Manchester City avançou nas negociações por Ayyoub Bouaddi. Segundo a "BBC", o clube inglês iniciou conversas com o Lille pelo meio-campista, avaliado em cerca de 85 milhões de libras (cerca de R$ 603 milhões), para reforçar o setor após as saídas de Rodri e Reijnders.
Amar Dedić ➡️ Newcastle
O Newcastle chegou a um acordo para contratar Amar Dedić, do Benfica. Segundo a "Sky Sports", o lateral-direito bósnio será mais uma opção para o setor defensivo do clube inglês, que também negocia a contratação de João Palhinha, do Bayern de Munique.
João Cancelo ➡️ Barcelona
O Barcelona está perto de concluir a contratação de João Cancelo. Segundo o "Mundo Deportivo", o lateral português chegará à Catalunha nesta segunda-feira para realizar exames médicos e finalizar os detalhes da transferência, que será feita junto ao Al-Hilal.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas
Premier League (Inglaterra)
- De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Serie A (Itália)
- De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.
Bundesliga (Alemanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Ligue 1 (França)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Benzema pode deixar o Al-Hilal após atrito com técnico Simone InzaghiHá 1 minuto
Futebol Internacional
Barcelona, Real Madrid e PSG: como a base virou uma fonte de riquezaHá 41 minutos
Futebol Internacional
Estreia de Thiago Almada desencanta River Plate no Clausura após início ruimHá 1 hora
Futebol Internacional
Mercado da bola europeu: veja as principais negociações do fim de semanaHá 1 hora
Futebol Internacional
Quais são as principais estrelas da Premier League na nova temporada?Há 1 hora
Futebol Internacional
Real Madrid anuncia saída de joia da base em negócio históricoHá 1 hora
Mais LANCE!