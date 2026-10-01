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Barcelona prioriza recuperação, e Raphinha deve perder jogos

Jogador foi diagnosticado com edema muscular após amistoso do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 09:54
Atualizado há 10 minutos
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Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Com um edema muscular na coxa direita, Raphinha deve perder alguns jogos em seu retorno ao Barcelona. O clube priorizará a recuperação total do brasileiro para evitar recaídas, como as que teve na última temporada, segundo o "Marca".

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Em 2025, Raphinha também havia voltado de uma Data Fifa com uma leve lesão, mas o técnico Hansi-Flick forçou uma pronta recuperação do jogador. O treinador não esquece do ocorrido, reconhece o erro cometido e tem um planejamento diferente para o brasileiro nesse momento.

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Diante desse cenário, Raphinha não deve ser utilizado pelo Barcelona na partida contra o Getafe, que está marcada para o dia 10 de outubro. Hansi-Flick já começou a pensar nos possíveis substitutos, como Gabriel Jesus.

Nas próximas horas, Raphinha chegará à Barcelona e será submetido a novos exames para entender melhor a gravidade do desconforto do atleta. Com isso, a participação do camisa 11 diante do Getafe não está 100% descartada.

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No entanto, o Barcelona tem um mês de outubro pesado, e Hansi-Flick prioriza os duelos contra o PSG, no dia 20 de outubro pela Champions League, e o clássico com o Real Madrid, no dia 25 de outubro pela La Liga.

Raphinha leva as mãos aos olhos para comemorar gol marcado pelo Brasil contra a Austrália
Raphinha comemora gol marcado pelo Brasil contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Raphinha é o nome do Barcelona na temporada

Na nova temporada com o Barcelona, Raphinha vem atuando como um centroavante, mas com características móveis. Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, Hansi-Flick viu um espaço a ser preenchido.

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E o desempenho de Raphinha não poderia ser melhor. O atleta é o artilheiro da La Liga com 12 gols marcados em apenas sete jogos. Além disso, o jogador é o maior goleador do Barcelona na Champions League, tendo balançado as redes duas vezes em uma só partida.

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