Barcelona prioriza recuperação, e Raphinha deve perder jogos
Jogador foi diagnosticado com edema muscular após amistoso do Brasil
Com um edema muscular na coxa direita, Raphinha deve perder alguns jogos em seu retorno ao Barcelona. O clube priorizará a recuperação total do brasileiro para evitar recaídas, como as que teve na última temporada, segundo o "Marca".
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Em 2025, Raphinha também havia voltado de uma Data Fifa com uma leve lesão, mas o técnico Hansi-Flick forçou uma pronta recuperação do jogador. O treinador não esquece do ocorrido, reconhece o erro cometido e tem um planejamento diferente para o brasileiro nesse momento.
Diante desse cenário, Raphinha não deve ser utilizado pelo Barcelona na partida contra o Getafe, que está marcada para o dia 10 de outubro. Hansi-Flick já começou a pensar nos possíveis substitutos, como Gabriel Jesus.
Nas próximas horas, Raphinha chegará à Barcelona e será submetido a novos exames para entender melhor a gravidade do desconforto do atleta. Com isso, a participação do camisa 11 diante do Getafe não está 100% descartada.
No entanto, o Barcelona tem um mês de outubro pesado, e Hansi-Flick prioriza os duelos contra o PSG, no dia 20 de outubro pela Champions League, e o clássico com o Real Madrid, no dia 25 de outubro pela La Liga.
Raphinha é o nome do Barcelona na temporada
Na nova temporada com o Barcelona, Raphinha vem atuando como um centroavante, mas com características móveis. Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, Hansi-Flick viu um espaço a ser preenchido.
E o desempenho de Raphinha não poderia ser melhor. O atleta é o artilheiro da La Liga com 12 gols marcados em apenas sete jogos. Além disso, o jogador é o maior goleador do Barcelona na Champions League, tendo balançado as redes duas vezes em uma só partida.
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