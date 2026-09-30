Por que Lionel Messi não joga hoje pela Argentina? Entenda

A Argentina enfrenta a Bolívia nesta quarta-feira (30), em partida amistosa disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, e Lionel Messi não entrará em campo. O camisa 10 tem sua despedida marcada para a próxima terça-feira (6), no Monumental de Núñez, contra a seleção de Benin.

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A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou que a partida será celebrada com uma grande festa no estádio do River Plate. Todos os atletas que conquistaram a Copa do Mundo de 2022 com Messi pela Argentina foram convidados e devem comparecer ao jogo de despedida.

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A Argentina de Lionel Scaloni vai a campo com: E. Martínez; Giay, Romero, L. Martínez, Vega; Palacios, Mac Allister, Paz, Prestianni; Álvarez e Lautaro.

Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão (Foto: Odd Andersen/AFP)

Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600

Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:

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Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)

Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)

Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)

Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)

Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)

Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)

Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)

Argentina inicia preparação para era pós-Messi

O técnico também comentou a transição da Seleção sem Lionel Messi. O craque ainda terá um jogo de despedida pela Argentina, mas não participou de algumas partidas recentes, e Scaloni ressaltou que a equipe conseguiu responder nessas ocasiões.

— Nos jogos em que ele não esteve, a equipe respondeu. Há jovens que podem contribuir. Também podemos jogar de outra maneira, esses jogos servem para isso. Sem esquecer que nosso futebol passa pela bola e por juntar jogadores que joguem bem. Essa é a nossa identidade.

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Sobre a camisa 10, Scaloni afirmou que ninguém a usará antes da despedida de Messi. Depois, a ideia é que o número continue com um jogador da Seleção. O treinador ainda confirmou que Messi deve chegar à Argentina no fim de semana, após a partida do dia 3, caso mantenha o planejamento previsto.

— Até que seja o jogo do Leo, não vamos dar a 10 para ninguém. A partir daí veremos. A ideia é que fique com alguém, com tudo de bonito que isso traz.