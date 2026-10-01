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Contrato renovado e demissão: técnico deixa seleção após sete jogos

Carlos Queiroz foi demitido da seleção de Gana após quatro derrotas consecutivas

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 11:44
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Técnico de Gana, Carlos Queiroz comemora gol durante partida contra o Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)
Técnico de Gana, Carlos Queiroz comemora gol durante partida contra o Panamá, pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP)

A Federação Ganesa de Futebol encerrou o trabalho de Carlos Queiroz na seleção nacional após apenas sete partidas sob o comando do treinador. A decisão foi tomada dois dias depois da derrota por 4 a 2 para a Gâmbia, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027. O português deixa o cargo após quatro derrotas consecutivas.

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A saída foi definida em comum acordo entre Queiroz e a federação, que informou ter chegado à decisão depois de conversas realizadas em um ambiente de respeito mútuo. O treinador havia renovado seu vínculo no início de setembro, mas os resultados nas primeiras rodadas das eliminatórias mudaram o cenário.

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Início ruim nas eliminatórias

A sequência que culminou na saída começou com a derrota por 2 a 0 para a Costa do Marfim. Na partida seguinte, Gana chegou a abrir 2 a 0 sobre a Gâmbia, mas sofreu quatro gols e acabou derrotada por 4 a 2 em casa.

Com os dois resultados, a seleção ganesa ocupa a última colocação do Grupo 3 das eliminatórias da Copa Africana de Nações, sem pontos e com seis gols sofridos. Após o revés para a Gâmbia, Queiroz pediu desculpas aos torcedores e citou as mudanças na convocação e a ausência de jogadores como fatores que afetaram o desempenho da equipe.

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A passagem pelo futebol ganês havia começado em abril, quando o técnico assumiu a seleção inicialmente para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Gana chegou às oitavas de final do torneio e perdeu por 1 a 0 para a Colômbia.

Carlos Queiroz orienta o ganense Kwasi Sibo na derrota para a Colômbia
Carlos Queiroz orienta o ganense Kwasi Sibo na derrota para a Colômbia (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Depois do Mundial, o primeiro vínculo de Queiroz com a federação terminou. As partes, porém, chegaram posteriormente a um novo acordo para que o português retornasse ao cargo, incluindo os compromissos da Data Fifa de setembro e o início das eliminatórias continentais.

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A nova passagem acabou sendo curta. Em sete jogos somando os dois períodos à frente de Gana, o treinador acumulou quatro derrotas consecutivas antes de deixar o comando.

Em comunicado, a federação afirmou que a decisão de romper o vínculo não foi simples, mas considerada a alternativa mais adequada diante do momento vivido pela seleção. Queiroz também reconheceu a influência dos resultados recentes no encerramento do trabalho.

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– Apesar dos nossos esforços, as condições necessárias não estiveram plenamente presentes, e nossos resultados recentes também contribuíram para a decisão de encerrar esta jornada – afirmou o treinador.

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