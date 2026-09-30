Segundo informações do jornal português "O Jogo", Cristiano Ronaldo decidiu de forma irreversível não voltar a vestir a camisa de Portugal. A decisão do atacante de 41 anos ocorre após o craque abandonar a concentração da equipe em Copenhague devido a desavenças com o técnico Jorge Jesus. Se a decisão for confirmada, a vitória sobre o País de Gales, no Estádio José Alvalade, se tornará a última partida de CR7 com a camisa das Quinas.

Maior artilheiro de seleções no mundo, Cristiano Ronaldo confirma encerramento de ciclo com Portugal. (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

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De acordo com o jornal português, a posição do craque foi selada após publicar uma nota oficial em suas redes digitais. No comunicado, Cristiano Ronaldo confirmou ter informado o encerramento de sua trajetória internacional diretamente a Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), logo após as declarações públicas feitas por Jorge Jesus na Dinamarca.

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— Após a conferência de imprensa do treinador e uma conversa com o presidente da FPF, tomei a decisão de deixar a concentração. No devido tempo, contarei a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída. Agora é hora de desejar boa sorte a Portugal e aos meus companheiros de equipe — escreveu o atacante.

O desfecho melancólico encerra uma trajetória lendária de duas décadas. Cristiano Ronaldo deixa a equipe nacional como o atleta com mais partidas disputadas (234 partidas) e maior artilheiro de todos os tempos no futebol de seleções, com 146 gols marcados. Em seu currículo com a camisa lusa, ficam imortalizados os títulos inéditos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019 e 2025.

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