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Cristiano Ronaldo não voltará a jogar pela seleção de Portugal, diz jornal

Decisão do atacante de 41 anos seria irreversível

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 21:35
Atualizado há 4 minutos
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Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Johan Nilsson / AFP)

Segundo informações do jornal português "O Jogo", Cristiano Ronaldo decidiu de forma irreversível não voltar a vestir a camisa de Portugal. A decisão do atacante de 41 anos ocorre após o craque abandonar a concentração da equipe em Copenhague devido a desavenças com o técnico Jorge Jesus. Se a decisão for confirmada, a vitória sobre o País de Gales, no Estádio José Alvalade, se tornará a última partida de CR7 com a camisa das Quinas.

Cristiano Ronaldo na concentração da seleção de Portgal
Maior artilheiro de seleções no mundo, Cristiano Ronaldo confirma encerramento de ciclo com Portugal. (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

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De acordo com o jornal português, a posição do craque foi selada após publicar uma nota oficial em suas redes digitais. No comunicado, Cristiano Ronaldo confirmou ter informado o encerramento de sua trajetória internacional diretamente a Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), logo após as declarações públicas feitas por Jorge Jesus na Dinamarca.

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— Após a conferência de imprensa do treinador e uma conversa com o presidente da FPF, tomei a decisão de deixar a concentração. No devido tempo, contarei a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída. Agora é hora de desejar boa sorte a Portugal e aos meus companheiros de equipe — escreveu o atacante.

O desfecho melancólico encerra uma trajetória lendária de duas décadas. Cristiano Ronaldo deixa a equipe nacional como o atleta com mais partidas disputadas (234 partidas) e maior artilheiro de todos os tempos no futebol de seleções, com 146 gols marcados. Em seu currículo com a camisa lusa, ficam imortalizados os títulos inéditos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019 e 2025.

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O técnico de Portugal, Jorge Jesus, supervisiona um treino de seus jogadores no estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca, em 30 de setembro de 2026, na véspera da partida do Grupo A4 da Liga das Nações contra a Dinamarca.
Desentendimentos sobre minutagem e titularidade com Jorge Jesus motivaram adeus do craque (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)
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