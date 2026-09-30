Por ter deixado a concentração da seleção de Portugal nesta quarta-feira (30), Cristiano Ronaldo corre risco de sofrer uma suspensão entre um e seis meses. Além disso, o regulamento da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prevê uma multa entre cerca de 500 e 1.000 euros ao jogador que abandonar trabalhos da equipe nacional sem justificativa.

A medida está prevista no artigo 160, parágrafo 1º, do Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. Confira:

"O jogador que, regularmente convocado, abandone ou não compareça injustificadamente a treino, jogo ou atividade das seleções nacionais ou relacionada com a representação desportiva da FPF ou de Portugal, é sancionado com suspensão de um a seis meses e, acessoriamente e se for jogador profissional, com multa entre 5 e 10 UC (cerca de 500 e 1.000 euros, sendo 102 euros por unidade de conta)".

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Apesar do que estabelece o regulamento, o atacante garantiu, em texto publicado nesta quarta (30), que conversou com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), antes de abandonar a concentração da seleção de Portugal. A decisão foi tomada na véspera do confronto contra a Dinamarca e após coletiva do técnico Jorge Jesus.

O número dois do artigo 160º ainda estabelece que "a ausência ou o abandono determina a suspensão preventiva automática do jogador nos termos previstos no presente regulamento".

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Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Johan NILSSON / various sources / AFP)

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Cristiano Ronaldo anuncia saída de Portugal após falas de Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo confirmou nesta quarta-feira (30), por meio das redes sociais, que não seguirá com Portugal para o restante da Data Fifa. Em comunicado, o craque português informou que a decisão de deixar o grupo foi tomada após reunião com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e motivada por declarações recentes do técnico Jorge Jesus. A saída do craque acontece na véspera do duelo contra a Dinamarca, pela terceira rodada da Liga das Nações.

— Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção — escreveu o jogador, em seu perfil oficial. Em Portugal, no contexto do futebol, a palavra estágio se refere ao período de concentração da equipe.

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A saída de Cristiano Ronaldo ocorre após conflitos com o novo treinador da seleção portuguesa, que optou por deixá-lo no banco de reservas na vitória sobre a Noruega, no último domingo (27). Jorge Jesus explicou que a decisão foi tática e afirmou que pretendia utilizar o atacante durante a segunda etapa, mas optou por manter Gonçalo Ramos diante do andamento da partida.

Os dias seguintes foram marcados pela ausência do camisa 7 nos treinamentos da seleção portuguesa. Na terça (29), ele chegou a subir ao gramado do Eleda Stadion, em Malmo, na Suécia, cerca de meia hora antes do início da atividade. Após conversar com Jorge Jesus, deixou o local antes mesmo de iniciar os trabalhos com os demais atletas.

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