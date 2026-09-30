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Alemanha x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam em Munique pela terceira rodada da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 23:05
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UEFA Nations League 2026/2027 - Alemanha x Sérvia
Onde assistir ao vivo a partida entre Alemanha e Sérvia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Alemanha e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (Alemanha), em partida válida pela Liga das Nações 2026/27. O confronto terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo Sportv e no YouTube pelo canal GETV.

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Ficha do jogo

escudo-da-selecao-alemanha-1
ALE
Escudo Sérvia Onde Assistir Logo
SÉR
3ª rodada
Nations League - Grupo A
Data e Hora
quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local
Allianz Arena, em Munique (Alemanha)
Árbitro
Espen Eskås (NOR)
Assistentes
Jan Erik Engan (NOR) e Alf Olav Rossland (NOR)
Var
Tiago Martins (POR)
Onde assistir

A Alemanha, comandada por Jürgen Klopp, chega pressionada pelo início ruim na competição, ocupando a terceira colocação do grupo com apenas um ponto após empatar com a Holanda e perder para a Grécia. Para este duelo, o treinador deve mandar a campo uma equipe totalmente reformulada, promovendo a "estreia" da segunda parte dos 44 jogadores convocados para esta Data Fifa.

Já a Sérvia vive um momento ainda mais delicado. Lanterna da chave sem nenhum ponto somado após ser derrotada por Grécia e Holanda, a seleção dirigida por Veljko Paunovic precisa urgentemente de um bom resultado para não se complicar no torneio. A equipe não tem novos desfalques e vai com força máxima para o confronto.

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Tudo sobre a partida entre Alemanha x Sérvia (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha 🆚 Sérvia
Liga das Nações 2026/27 – Fase de Grupos
📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha).
👁️ Onde assistir: Sportv e GETV (YouTube).
🕴️ Árbitro: Espen Eskås (NOR).
🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Alf Olav Rossland (NOR).
📺 VAR: Tiago Martins (POR).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha (Técnico: Jürgen Klopp)

Atubolu; Ridle Baku, Waldemar Anton, Malick Thiaw e David Raum; Vitaly Janelt, Pavlovic, Bischof e Florian Wirtz; Adeyemi e Jonathan Burkardt.

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Sérvia (Técnico: Veljko Paunovic)

Vanja Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Babic, Pavlovic e Terzic; Gudelj, Lukic e Stankovic; Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic e Joveljic.

UEFA Nations League 2026/2027 - Alemanha x Sérvia
Onde assistir ao vivo a partida entre Alemanha e Sérvia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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