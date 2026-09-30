Com gol de Flaco López, Argentina goleia Bolívia
Atacante do Palmeiras marcou primeiro gol pela seleção
O primeiro passo da Argentina rumo ao ciclo da Copa do Mundo de 2030 começou com autoridade. Em noite inspirada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, a Albiceleste aplicou um contundente 4 a 0 sobre a Bolívia, em partida marcada pelo primeiro gol do atacante Flaco López, do Palmeiras, com a camisa de seu país.
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A partida marcou o início oficial da segunda fase de renovação sob o comando do técnico Lionel Scaloni. Sem os líderes: Di María, Otamendi e Messi — que se despede formalmente na próxima semana no Monumental de Núñez —, a equipe apresentou uma formação remodelada. O zagueiro Cuti Romero estreou como capitão do time e abriu caminho para a goleada com um gol de cabeça, enquanto Lautaro Martínez e Nico Paz também balançaram as redes após assistências de Mac Allister e Exequiel Palacios.
No setor ofensivo, a entrada de Flaco López no decorrer do confronto consolidou a superioridade argentina. O centroavante aproveitou a oportunidade para anotar seu primeiro tento na seleção principal, fechando o placar festivo para o torcedor de Córdoba. A partida também contou com a participação de jovens promessas como Prestianni, Mastantuono e Valentín Barco, indicando os rumos do novo ataque albiceleste.
Além do placar elástico, a exibição serviu para Scaloni testar novas alternativas táticas, incluindo dobradinha na lateral com Giay e Román Vega, além da estreia de cinco novatos.
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