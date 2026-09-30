Mbappé evita cirurgia no Real Madrid e avança em tratamento
Mbappé avança na recuperação do joelho no Real Madrid após escapar de cirurgia
O departamento médico do Real Madrid e o técnico José Mourinho respiraram aliviados no centro de treinamentos de Valdebebas. Após o grande susto sofrido na última Data Fifa, o atacante Kylian Mbappé deu início ao processo de recuperação da lesão no joelho esquerdo sem a necessidade de intervenção cirúrgica, trabalhando em ritmo progressivo com a comissão técnica espanhola.
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A lesão ocorreu durante o confronto da seleção francesa contra a Turquia, logo após o camisa 9 balançar as redes. Ao sentir dores na cápsula posterior do joelho, o astro solicitou a substituição imediatamente. Exames de imagem confirmaram uma hiperextensão com tempo estimado de recuperação entre 10 e 12 dias. A decisão do atleta de abandonar o gramado foi considerada crucial pelos médicos merengues, já que a permanência em campo poderia ter acarretado uma ruptura grave e o fim precoce de sua temporada.
Embora o prazo teórico aponte para um possível retorno contra o Villarreal, no dia 10 de outubro, o Real Madrid adota postura de extrema cautela. O fantasma dos problemas físicos da temporada passada faz com que a diretoria e Mourinho evitem qualquer aceleração do processo. O calendário apertado de outubro inclui compromissos decisivos contra a Roma, pela Champions League, e o El Clásico diante do Barcelona, no Camp Nou, exigindo que o jogador esteja 100% fisicamente antes de voltar a atuar.
Caso prefira poupar o atacante francês, Mourinho estuda soluções táticas no elenco. A alternativa mais cotada nos bastidores merengues é deslocar o inglês Jude Bellingham para a função de falso nove, abrindo espaço para Arda Guler na articulação e Diomande pelo lado direito do ataque. Outra opção de ofício é a utilização do jovem Espí como referência na grande área.
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