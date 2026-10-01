A crise entre Portugal, Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus teria se instaurado após uma promessa quebrada do técnico ao jogador. Segundo relatos da imprensa europeia, o astro se sentiu traído pelo comandante após uma mudança no planejamento para sua utilização pela seleção portuguesa. O episódio terminou com o atacante deixando a concentração de Portugal e abriu uma crise com o treinador.

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A situação ganhou novos contornos após relatos do jornalista português Nuno Luz, da "Rádio MARCA", e do espanhol Edu Aguirre, conhecido pela proximidade com Cristiano Ronaldo. As versões apresentadas pelos dois ajudam a reconstruir os acontecimentos que levaram à saída do jogador e explicam por que a relação entre o astro e Jorge Jesus ficou estremecida.

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Ronaldo havia decidido deixar Portugal após a Copa

Antes mesmo do episódio que provocou sua saída da concentração, Cristiano Ronaldo já teria cogitado encerrar sua passagem pela seleção portuguesa. Segundo Nuno Luz, o atacante estava decidido a não retornar depois da Copa do Mundo.

– Depois da Copa do Mundo, Cristiano estava decidido a não voltar para a seleção. Era o fim – relatou o jornalista no programa "La Tribu", da Rádio MARCA.

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A decisão mudou durante o verão, quando Jorge Jesus passou a tentar convencer o atacante a continuar defendendo Portugal. De acordo com Nuno Luz, o treinador chegou a conversar diariamente com Ronaldo e, em determinado momento, foi até a casa do jogador, acompanhado do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

As conversas terminaram com um entendimento sobre a participação de Cristiano nos jogos seguintes. O atacante pretendia atuar diante do País de Gales e também no compromisso contra a Noruega, em casa. O acordo, porém, acabaria sendo alterado antes do segundo duelo.

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No dia da partida contra a Noruega, Jorge Jesus teria telefonado para Cristiano Ronaldo e informado que havia mudado de ideia sobre sua utilização. A intenção seria colocar o atacante em campo durante aproximadamente 30 minutos, caso a situação da partida permitisse.

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

A mudança provocou insatisfação no jogador. Cristiano permaneceu no banco durante a vitória portuguesa por 2 a 1 e não chegou a entrar em campo. Para Nuno Luz, o problema não estava apenas na ausência do atacante, mas na expectativa criada pelo entendimento anterior entre as partes.

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Reunião após o jogo tenta apagar o incêndio

A situação se agravou depois da partida e levou a uma nova conversa entre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e Pedro Proença. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol precisou participar diretamente da tentativa de solucionar o impasse.

Segundo Nuno Luz, o encontro terminou com um acordo para que os envolvidos deixassem o episódio para trás e concentrassem seus esforços na seleção. Jorge Jesus teria reconhecido que não foi correto estabelecer previamente um tempo de jogo para Ronaldo, enquanto o atacante também teria entendido que precisava apoiar os companheiros. O problema, porém, não terminou naquela reunião.

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Segundo o relato de Edu Aguirre, Jorge Jesus teria pedido desculpas a Cristiano Ronaldo durante o encontro e se comprometido a reconhecer publicamente o erro. Para o jornalista espanhol, que mantém uma relação de proximidade com o atacante, foi justamente a diferença entre o que teria sido combinado em particular e a postura adotada pelo treinador diante da imprensa que fez Ronaldo se sentir traído.

– Jorge Jesus, em privado, diz que não esteve bem e que vai pedir desculpa na conferência de imprensa. E depois vai falar com a imprensa e diz que é ele quem manda e que Cristiano é apenas mais um. A situação surpreendeu muita gente e ainda vai surpreender mais – afirmou Aguirre no "El Chiringuito".

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Aguirre também afirmou que o treinador teria se desculpado por ter colocado Ronaldo para aquecer durante cerca de 30 minutos sem utilizá-lo e que teria prometido repetir o pedido publicamente. Na avaliação do jornalista, a ausência desse reconhecimento na entrevista coletiva foi o ponto que fez a situação voltar a se deteriorar.

Saída da concentração expõe versões diferentes

A crise terminou com Cristiano Ronaldo deixando a concentração de Portugal. O atacante confirmou a decisão nas redes sociais, mas não apresentou naquele momento todos os detalhes sobre o que havia acontecido.

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A versão de Edu Aguirre é contestada pelo próprio ambiente em torno da seleção, já que Jorge Jesus afirmou anteriormente que não havia um desentendimento com Ronaldo. O técnico também explicou que a decisão de não utilizá-lo contra a Noruega foi sua.

Piers Morgan, jornalista que também mantém proximidade com Cristiano Ronaldo, reagiu publicamente às versões sobre a saída do jogador. Ele negou que o atacante tivesse deixado a seleção simplesmente por ter sido confrontado com a ideia de que os interesses da equipe deveriam estar acima dos seus.

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O caso, portanto, passou a ter versões diferentes sobre o que foi discutido nos bastidores. Enquanto Nuno Luz relata uma tentativa de reconciliação entre Ronaldo, Jorge Jesus e a Federação Portuguesa de Futebol, Edu Aguirre aponta uma promessa feita em particular que, segundo ele, não foi cumprida publicamente pelo treinador.

Cristiano Ronaldo ainda não apresentou sua própria versão detalhada sobre o episódio. Segundo Nuno Luz, o atacante deve esperar o fim do atual ciclo de jogos de Portugal antes de falar sobre o assunto.

– Acho que ele falará quando este ciclo de jogos da seleção terminar. E ele precisa falar, e já disse que vai contar a sua versão da história – relatou o jornalista português.

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