Barcelona acerta contratação de Rodri após City aceitar proposta
Meio-campista espanhol deixa o Manchester City após negociação que se arrastou por dias
O Barcelona chegou a um acordo com o Manchester City pela contratação de Rodri neste domingo (16). A negociação foi concluída depois de o clube inglês dar sinal verde à última proposta apresentada pelos catalães, encerrando uma das principais novelas do mercado de transferências europeu. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.
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Barcelona aumenta oferta por Rodri e se aproxima de acordo com Manchester City
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Rodri já havia manifestado o desejo de retornar ao futebol espanhol e tinha chegado a um acordo sobre as condições pessoais com o Barcelona durante as negociações. O clube catalão aumentou a oferta ao longo dos últimos dias e apresentou uma terceira proposta, avaliada em cerca de 70 milhões de euros, até alcançar o acordo com o Manchester City.
O negócio também encerra a disputa com o Real Madrid, que havia demonstrado interesse no meio-campista durante o início da janela. Os madrilenhos, porém, deixaram a corrida e passaram a concentrar esforços em Martin Zubimendi, abrindo caminho para o Barcelona avançar pela contratação.
Rodri fora da Supercopa da Inglaterra
A negociação teve reflexos imediatos no Manchester City. Rodri não foi relacionado para a partida contra o Arsenal, neste domingo (16), pela FA Community Shield, vencida pelos Gunners por 3 a 0.
O meio-campista havia retornado a Manchester para a pré-temporada, mas ficou fora da decisão enquanto os clubes avançavam nas conversas. O desfecho da transferência ocorreu justamente no dia em que o City iniciou oficialmente a temporada 2026/27.
Rodri ainda precisa cumprir os procedimentos finais antes de ser oficialmente apresentado pelo Barcelona. A expectativa é que a assinatura do contrato aconteça nos próximos dias.
Passagem histórica pelo Manchester City
Aos 30 anos, Rodri encerra uma passagem de sete temporadas pelo Manchester City. Contratado em 2019, o espanhol disputou 298 partidas, marcou 28 gols, deu 30 assistências e conquistou 13 títulos pelo clube.
Entre as conquistas estão quatro títulos da Premier League, uma Champions League, duas Copas da Inglaterra, três Copas da Liga Inglesa, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa e uma Supercopa da Inglaterra.
Individualmente, Rodri também viveu um dos períodos mais importantes da carreira. O espanhol foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, conquistada pela seleção espanhola, e recebeu a Bola de Ouro da temporada 2023/24.
Com contrato com o Manchester City até junho de 2027, a saída nesta janela permite ao clube inglês receber uma compensação financeira pelo jogador antes do fim do vínculo.
Barcelona ganha reforço para o meio-campo
A chegada de Rodri representa um dos principais movimentos do Barcelona no mercado para a temporada 2026/27. O meio-campista terá como novo técnico Hansi Flick e encontrará no elenco outros jogadores da seleção espanhola.
A contratação acontece às vésperas da apresentação do Barcelona diante da torcida no Camp Nou. O clube tem amistoso marcado contra o Al Ahly para quarta-feira (19), no Troféu Joan Gamper, antes do início da campanha na La Liga.
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