Artilheiro ex-Flamengo deixa os EUA e fecha com clube árabe
Atacante de 20 anos deixa o Orlando City e assina em definitivo com o Hatta FC
O atacante Pedro Leão, revelado nas categorias de base do Flamengo, definiu o novo destino de sua carreira internacional. Aos 20 anos, o centroavante foi negociado pelo Orlando City B com o Hatta FC, dos Emirados Árabes Unidos, e dará início à sua primeira experiência no futebol do Oriente Médio.
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A venda para o clube árabe foi firmada em definitivo, enquanto a equipe norte-americana manteve um percentual dos direitos econômicos de olho em uma futura negociação.
— Estou muito feliz com esse novo desafio e motivado para começar essa etapa da minha carreira. Foi um ano muito importante para mim nos Estados Unidos, de muito aprendizado e crescimento, e só tenho a agradecer ao Orlando por tudo que vivi lá. Agora chego aos Emirados com muita vontade de trabalhar, ajudar o Hatta e continuar evoluindo. É mais um passo importante e espero construir uma história bonita aqui — comemorou o jovem.
Ascensão rápida entre Flamengo e exterior
Pedro Leão construiu uma trajetória de evolução acelerada nas últimas duas temporadas. Em 2025, no seu último ano pelo Sub-20 do Flamengo, o atleta foi o artilheiro isolado da equipe ao balançar as redes 20 vezes em 41 partidas, desempenho que despertou o interesse do mercado internacional e selou sua ida para os Estados Unidos no início de 2026.
Em sua primeira temporada como profissional, o centroavante teve adaptação rápida no Orlando City B, encerrando a passagem como o goleador da equipe com oito gols marcados. A boa fase no time de acesso também rendeu convocações para integrar o elenco principal da franquia na MLS antes da transferência para o futebol asiático.
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