Manchester City prepara oferta por mais de meio bilhão de reais por substituto de Rodri Clube usaria o dinheiro recebido pelo meio-campista espanhol e Reijnders

O Manchester City avançou nas negociações com o Lille pela contratação de Ayyoub Bouaddi, de 18 anos. Segundo o jornal britânico "BBC", o clube inglês busca fechar o acordo nesta semana, após encaminhar a saída de Rodri para o Barcelona, e vê no jovem meio-campista uma opção para ocupar a lacuna deixada pelo espanhol.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O Lille avalia Bouaddi em 100 milhões de euros (mais de R$ 600 milhões) e esse valor faz o jovem marroquino uma das principais apostas do Manchester City para a reformulação do meio-campo após a saída de Rodri.

continua após a publicidade

A movimentação acontece em um momento de mudanças importantes no setor. Além de Rodri, o City também perdeu peças como Bernardo Silva e está prestes a negociar Reijnders, enquanto já contratou Elliot Anderson. A chegada de Bouaddi, portanto, faz parte de uma renovação do meio-campo comandado por Pep Guardiola.

Bouaddi ganha espaço no radar do City

Aos 18 anos, Bouaddi já acumula experiência considerável no futebol profissional. O marroquino estreou pelo Lille em outubro de 2023, poucos dias depois de completar 16 anos, e chegou a 88 partidas pela equipe francesa.

continua após a publicidade

O meio-campista ganhou projeção internacional especialmente após a atuação na vitória do Lille sobre o Real Madrid, pela Champions League de 2024. Desde então, passou a ocupar espaço cada vez maior no time francês e também se consolidou na seleção marroquina.

Na última temporada, Bouaddi ajudou o Lille a terminar na terceira colocação da Ligue 1. Na Copa do Mundo, disputada neste verão, teve papel ainda mais relevante: começou como titular em cinco dos seis jogos do Marrocos, que alcançou as quartas de final.

continua após a publicidade

O perfil do jogador também ajuda a explicar o interesse do City. Bouaddi atua como um meio-campista mais recuado, função próxima à desempenhada por Rodri, embora ainda tenha apenas 18 anos. A contratação permitiria ao clube apostar em um jogador jovem para uma posição que perdeu sua principal referência.

Bouaddi atuando por Marrocos na Copa (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

A negociação por Bouaddi ganhou força justamente após o acordo entre Manchester City e Barcelona pela transferência de Rodri. O espanhol, de 30 anos, está a caminho do clube catalão após sete temporadas na Inglaterra.

continua após a publicidade

Rodri disputou 298 partidas pelo City desde sua chegada, em 2019, e conquistou 13 títulos. Entre eles estão quatro Premier League e uma Champions League. Além do peso coletivo, o volante encerrou sua passagem pelo clube como vencedor da Bola de Ouro de 2024.

A saída deixa uma vaga de difícil reposição, especialmente pela importância que Rodri teve na equipe ao longo dos últimos anos. O City, porém, não parece buscar apenas uma substituição imediata: a possível chegada de Bouaddi aponta também para uma mudança geracional no setor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.