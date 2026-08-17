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Manchester City prepara oferta por mais de meio bilhão de reais por substituto de Rodri

Clube usaria o dinheiro recebido pelo meio-campista espanhol e Reijnders

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 09:43
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos
Bouaddi atuando por Marrocos na Copa (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

O Manchester City avançou nas negociações com o Lille pela contratação de Ayyoub Bouaddi, de 18 anos. Segundo o jornal britânico "BBC", o clube inglês busca fechar o acordo nesta semana, após encaminhar a saída de Rodri para o Barcelona, e vê no jovem meio-campista uma opção para ocupar a lacuna deixada pelo espanhol.

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O Lille avalia Bouaddi em 100 milhões de euros (mais de R$ 600 milhões) e esse valor faz o jovem marroquino uma das principais apostas do Manchester City para a reformulação do meio-campo após a saída de Rodri.

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A movimentação acontece em um momento de mudanças importantes no setor. Além de Rodri, o City também perdeu peças como Bernardo Silva e está prestes a negociar Reijnders, enquanto já contratou Elliot Anderson. A chegada de Bouaddi, portanto, faz parte de uma renovação do meio-campo comandado por Pep Guardiola.

Bouaddi ganha espaço no radar do City

Aos 18 anos, Bouaddi já acumula experiência considerável no futebol profissional. O marroquino estreou pelo Lille em outubro de 2023, poucos dias depois de completar 16 anos, e chegou a 88 partidas pela equipe francesa.

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O meio-campista ganhou projeção internacional especialmente após a atuação na vitória do Lille sobre o Real Madrid, pela Champions League de 2024. Desde então, passou a ocupar espaço cada vez maior no time francês e também se consolidou na seleção marroquina.

Na última temporada, Bouaddi ajudou o Lille a terminar na terceira colocação da Ligue 1. Na Copa do Mundo, disputada neste verão, teve papel ainda mais relevante: começou como titular em cinco dos seis jogos do Marrocos, que alcançou as quartas de final.

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O perfil do jogador também ajuda a explicar o interesse do City. Bouaddi atua como um meio-campista mais recuado, função próxima à desempenhada por Rodri, embora ainda tenha apenas 18 anos. A contratação permitiria ao clube apostar em um jogador jovem para uma posição que perdeu sua principal referência.

Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos
Bouaddi atuando por Marrocos na Copa (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

A negociação por Bouaddi ganhou força justamente após o acordo entre Manchester City e Barcelona pela transferência de Rodri. O espanhol, de 30 anos, está a caminho do clube catalão após sete temporadas na Inglaterra.

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Rodri disputou 298 partidas pelo City desde sua chegada, em 2019, e conquistou 13 títulos. Entre eles estão quatro Premier League e uma Champions League. Além do peso coletivo, o volante encerrou sua passagem pelo clube como vencedor da Bola de Ouro de 2024.

A saída deixa uma vaga de difícil reposição, especialmente pela importância que Rodri teve na equipe ao longo dos últimos anos. O City, porém, não parece buscar apenas uma substituição imediata: a possível chegada de Bouaddi aponta também para uma mudança geracional no setor.

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