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Clubes ingleses debatem punição ao Manchester City, mas descartam medida extrema

Manchester City foi considerado culpado de violações financeiras

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 11:38
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Enzo Maresca aplaude jogadores do Manchester City
Enzo Maresca aplaude jogadores do Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Nos bastidores do futebol inglês, os clubes da Premier League debatem possíveis punições ao Manchester City, segundo a "Sky Sports". O clube foi considerado culpado por violações financeiras por uma comissão independente da FA (Football Association), mas recorre da decisão.

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Apesar do martelo ter sido batido, o Manchester City ainda não sofreu nenhuma sanção, mas que deve ser conhecida nos próximos dias. No entanto, os clubes da Premier League parecem descartar medidas extremas, como uma exclusão da equipe do Campeonato Inglês.

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Muitos clubes consideram o Manchester City como um ativo fundamental na Premier League devido a geração de receitas comerciais. Caso as entidades votassem pela exclusão da equipe de Enzo Maresca, elas estariam dando tiros contra os próprios pés por conta das consequências econômicas que os times restantes precisariam arcar.

Uma hipotética redução no número de equipes caindo de 20 para 19 também poderia irritar os detentores de direitos de transmissão no Reino Unido e no mundo. As empresas poderiam buscar uma espécie de reembolso por conta da redução de jogos, mas também da atratividade da Premier League.

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Uma saída do Manchester City da Premier League colocaria em xeque a presença de grandes astros do clube, como Haaland e Foden, além de ter um impacto comercial forte caso marcas optem por deixar a liga.

Por outro lado, existes clubes que entendem que a permanência do Manchester City na Premier League prejudicaria a marca e a integridade da competição. Esses estariam dispostos a arcar com as dificuldades financeiras em prol da imagem global da liga.

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Haaland lamenta chance desperdiçada na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth
Haaland lamenta chance desperdiçada na vitória do Manchester City sobre o Bournemouth (Foto: Darren Staples/AFP)

Manchester City preocupa clubes da segunda divisão inglesa

Uma possível perda de pontos significativa do Manchester City já começa a preocupar alguns clubes da segunda divisão. Caso a equipe de Enzo Maresca fosse rebaixada, existe o entendimento de que o time não levaria nenhum benefício para a Championship e ainda tiraria a oportunidade de uma outra entidade conseguir o acesso.

No entanto, as punições não foram definidas e ainda não passam de especulações sobre o que pode acontecer em um futuro próximo.

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