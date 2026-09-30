Nesta quarta-feira (30), Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção portuguesa após atritos com Jorge Jesus, comandante da equipe. A confusão que culminou com a saída do camisa 7 tem semelhanças com uma fala polêmica do ex-treinador do Flamengo sobre o brasileiro Neymar.

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Em sua apresentação como técnico de Portugal, ao ser perguntado sobre a utilização de Cristiano Ronaldo e o futuro do craque na seleção, Jesus deixou claro que jogador nenhum influenciaria suas escolhas e lembrou da época em que trabalhou com Neymar no Al-Hilal. Jesus utilizou o camisa 10 como exemplo de decisões tomadas anteriormente e disse ter sido responsável pelo fim da passagem do atual jogador do Santos pelo clube árabe.

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— O passado e o nome para mim não contam. Eu já treinei os dois melhores jogadores do mundo. Já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, me falta o terceiro, que é o Messi. E, ao Neymar, um dia eu lhe disse assim: "Tu finish". O que eu achar melhor para a Seleção é o que eu farei — disse Jorge Jesus em coletiva de apresentação à Seleção de Portugal, em julho.

Em entrevista coletiva desta quarta-feira (30), Jesus reafirmou que nenhum atleta mudou e nem mudará suas ideias sobre futebol.

— Porque não há um Cristiano, nem nunca vai haver nenhum jogador, que vá mudar as minhas ideias como treinador. Nunca. Nem ele, nem ninguém no futebol — disse o treinador.

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Jorge Jesus e Neymar trabalharam juntos no Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Outra declaração de Jorge Jesus sobre Neymar

O técnico já esteve envolvido em outra polêmica com o jogador brasileiro. Enquanto comandava o Al-Hilal, Jorge Jesus afirmou que Neymar não tinha condições físicas de acompanhar o restante do elenco. A declaração provocou polêmica e recebeu resposta do atacante, mas as sucessivas lesões enfrentadas pelo brasileiro mantiveram em evidência a discussão sobre sua condição física.

— É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", afirmou Jesus, em janeiro de 2025.

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A crise entre Jorge Jesus e Cristiano

O episódio começou no domingo (27), em Oslo. Ronaldo havia sido titular na vitória sobre País de Gales, na estreia de Jorge Jesus, e atuou por quase 70 minutos. Três dias depois, o treinador optou por deixá-lo no banco contra a Noruega. Durante a partida, Jesus chegou a pensar em colocá-lo no segundo tempo, mas mudou de ideia conforme o jogo se desenvolveu. Ronaldo aqueceu, mas não entrou, e Portugal venceu por 2 a 1.

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Após o apito final, o atacante deixou o campo imediatamente. O comportamento chamou atenção e aumentou os questionamentos sobre seu papel na equipe comandada por Jorge Jesus. O treinador, posteriormente, reconheceu que Ronaldo ficou irritado com a decisão de não entrar e explicou que a intenção inicial era utilizá-lo por cerca de 30 minutos.

— O plano tinha sido traçado comigo e com ele. Ele disponibilizou-se para isso. Eu o coloquei a aquecer mais tempo do que devia e foi aqui que ele ficou zangado comigo. Mas a intenção foi sempre defender a equipa e defendê-lo a ele — afirmou Jesus.

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Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos no Al-Nassr (Foto: Wun Suen/AFP)

Da irritação ao encontro com Jorge Jesus

A situação não terminou no estádio. Ronaldo passou a realizar trabalhos individuais e, na terça-feira, esteve no Eleda Stadion, em Malmö, antes do treinamento da seleção. O atacante chegou a subir ao gramado e conversou brevemente com Jorge Jesus, mas não participou da atividade com os demais jogadores. A FPF explicou que o local não possuía um equipamento necessário para o trabalho específico planejado para o jogador.

Naquela noite, Ronaldo e Jesus voltaram a conversar no hotel onde a delegação portuguesa está concentrada. A reunião foi divulgada pelo jornal português RTP, que apontou uma conversa positiva entre treinador e capitão. Paralelamente, Pedro Proença decidiu alterar seus compromissos para acompanhar de perto a situação envolvendo os dois principais personagens da crise.

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O cenário, porém, voltou a mudar nesta quarta-feira. Jorge Jesus afirmou que Ronaldo participaria normalmente da atividade, mas o atacante novamente não treinou com os companheiros e deixou o local. Pouco depois, publicou a mensagem anunciando sua saída do estágio, sem detalhar os motivos que levaram à decisão.