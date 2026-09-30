Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mourinho manda forte recado a Cristiano Ronaldo: 'Não tem'

Cristiano Ronaldo abandona concentração de Portugal após atrito com Jorge Jesus

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 18:55
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
José Mourinho e Cristiano Ronaldo (Foto: Andrea Comas)
José Mourinho defende autonomia de Jorge Jesus e pede maturidade a Cristiano Ronaldo  (Foto: Ben Stansall / AFP)

O ambiente na seleção de Portugal explodiu em uma crise sem precedentes na era sob o comando de, Jorge Jesus. Inconformado com a perda de espaço no time titular e por ter ficado no banco durante os 90 minutos do triunfo sobre a Noruega, Cristiano Ronaldo decidiu abandonar a concentração da equipe em Copenhague, na Dinamarca, nesta quarta-feira, colocando em xeque o seu futuro na equipe das Quinas.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Johan NILSSON / various sources / AFP)

O camisa 7 deixou o hotel da delegação em uma van oficial da federação e embarcou em um jatinho particular rumo a Madri, logo após uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, e a coletiva de imprensa do treinador. Em comunicado divulgado em suas redes sociais, o astro de 41 anos confirmou o desligamento voluntário e prometeu que revelará em breve as razões por trás de sua saída repentina.

continua após a publicidade

A reação no cenário internacional foi imediata. Técnico do Real Madrid, José Mourinho abordou a polêmica abertamente durante entrevista coletiva do clube espanhol. O comandante, que trabalhou com CR7 no futebol espanhol entre 2010 e 2013, enfatizou que o atacante precisa entender a passagem do tempo e aceitar que seu papel na seleção mudou.

— O ego dele produziu gols, títulos e recordes por 20 anos, mas agora ele precisa domá-lo. O corpo já não responde da mesma forma e o futebol não espera por ninguém. Jorge Jesus é um excelente treinador, sabe lidar com grandes nomes e não tem medo de decidir o que é melhor para o time em vez da imagem individual do atleta. O valor de Cristiano hoje está na liderança e no apoio aos jovens no vestiário, não em exigir a titularidade como se tivesse 28 anos — avaliou Mourinho.

continua após a publicidade

Em contrapartida, Jorge Jesus reforçou sua autoridade no comando do vestiário lusitano. O ex-comandante rubro-negro explicou que havia alinhado um plano de minutagem com o jogador por conta do desgaste físico, mas deixou claro que mudanças na equipe acontecem de acordo com as necessidades da partida.

— O status permite respeitar a história do atleta, mas, dentro de campo, as regras valem para todos. Decido visando o coletivo. No clube, quem manda é o presidente; na seleção, quem manda sou eu — sentenciou Jorge Jesus.

continua após a publicidade

Sem o seu maior artilheiro histórico, Portugal volta a campo nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), para encarar a Dinamarca, pela Liga das Nações.

José Mourinho durante jogo do Real Madrid
José Mourinho defende autonomia de Jorge Jesus e pede maturidade a Cristiano Ronaldo (Foto: Thomas Coex / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro Leão Filipe Luís Flamengo

Futebol Internacional

Artilheiro ex-Flamengo deixa os EUA e fecha com clube árabe

Há 29 minutos
Cristiano Ronaldo na concentração da seleção de Portgal

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo pode ser suspenso por seis meses por deixar concentração de Portugal

Há 50 minutos
Fábio com o prêmio de melhor em campo na partida contra o Rivadavia

Futebol Nacional

Fábio completa 46 anos: veja outros quarentões em atividade no futebol

Há 50 minutos
Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Futebol Internacional

Último tango: tour de despedida de Messi da seleção argentina começa contra a Bolívia

Há 1 hora
Jorge Jesus Neymar

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo x Jorge Jesus: relembre a polêmica do técnico com Neymar

Há 1 hora
Cristiano Ronaldo e sua irmã, Elma Alveiro

Fora de Campo

Irmã de Cristiano Ronaldo critica portugueses: 'Invejosos'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

Messi joga hoje? Saiba quando o craque se despede da Argentina

Onde assistir ao vivo a partida entre Argentina e Bolívia em amistoso (Arte / Lance!)

Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Ronaldo x Jesus: a crise que pode mudar o futuro de CR7 em Portugal

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Cristiano Ronaldo anuncia saída de Portugal após falas de Jorge Jesus

Atleta tem previsão de retorno de dois a quatro meses (Foto: Reprodução/RaulAsencio17)

Atleta do Real Madrid tem mesma lesão que Paulinho, do Palmeiras

Carlo Ancelotti conversa com Endrick e Militão em visita ao Real Madrid

Jornal espanhol revela que Endrick ficou perto de deixar o Real Madrid

La Fuente, técnico da Espanha, concede entrevista coletiva

De la Fuente, técnico da Espanha, apoia limite de estrangeiros no Brasil

Vojvoda foi demitido após confronto contra o Boca (Foto: Divulgação)

Vojvoda quebra silêncio após demissão do Racing

Omã se classificando por sorteio às semifinais da Copa do Golfo

Seleção avança de forma inusitada e técnico rival se revolta após decisão

Enzo Fernández foi anunciado pelo Manchester City

Manchester City sabia do veredito antes de investir R$ 3 bilhões na janela

Ex-jogador destaca atuação de Rayan durante confronto contra Austrália (Foto: Reprodução/Instagram/Rayann)

Fellipe Bastos aponta Rayan à frente de Estêvão na Seleção

Iliyan Filipov, presidente do Botev Plovdiv, da Búlgaria

Iliyan Filipov, presidente do Botev Plovdiv, é assassinado a tiros dentro de sua residência

Olise e Gross disputam a bola em Bayern x Dortmund, pela Bundesliga

Alvo do Real Madrid, Bayern de Munique toma decisão sobre futuro de Olise