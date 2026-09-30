Mourinho manda forte recado a Cristiano Ronaldo: 'Não tem'

O ambiente na seleção de Portugal explodiu em uma crise sem precedentes na era sob o comando de, Jorge Jesus. Inconformado com a perda de espaço no time titular e por ter ficado no banco durante os 90 minutos do triunfo sobre a Noruega, Cristiano Ronaldo decidiu abandonar a concentração da equipe em Copenhague, na Dinamarca, nesta quarta-feira, colocando em xeque o seu futuro na equipe das Quinas.

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Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Johan NILSSON / various sources / AFP)

O camisa 7 deixou o hotel da delegação em uma van oficial da federação e embarcou em um jatinho particular rumo a Madri, logo após uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, e a coletiva de imprensa do treinador. Em comunicado divulgado em suas redes sociais, o astro de 41 anos confirmou o desligamento voluntário e prometeu que revelará em breve as razões por trás de sua saída repentina.

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A reação no cenário internacional foi imediata. Técnico do Real Madrid, José Mourinho abordou a polêmica abertamente durante entrevista coletiva do clube espanhol. O comandante, que trabalhou com CR7 no futebol espanhol entre 2010 e 2013, enfatizou que o atacante precisa entender a passagem do tempo e aceitar que seu papel na seleção mudou.

— O ego dele produziu gols, títulos e recordes por 20 anos, mas agora ele precisa domá-lo. O corpo já não responde da mesma forma e o futebol não espera por ninguém. Jorge Jesus é um excelente treinador, sabe lidar com grandes nomes e não tem medo de decidir o que é melhor para o time em vez da imagem individual do atleta. O valor de Cristiano hoje está na liderança e no apoio aos jovens no vestiário, não em exigir a titularidade como se tivesse 28 anos — avaliou Mourinho.

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Em contrapartida, Jorge Jesus reforçou sua autoridade no comando do vestiário lusitano. O ex-comandante rubro-negro explicou que havia alinhado um plano de minutagem com o jogador por conta do desgaste físico, mas deixou claro que mudanças na equipe acontecem de acordo com as necessidades da partida.

— O status permite respeitar a história do atleta, mas, dentro de campo, as regras valem para todos. Decido visando o coletivo. No clube, quem manda é o presidente; na seleção, quem manda sou eu — sentenciou Jorge Jesus.

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Sem o seu maior artilheiro histórico, Portugal volta a campo nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), para encarar a Dinamarca, pela Liga das Nações.