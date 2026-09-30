Veja gols em Argentina x Bolívia: Flaco completa a goleada
Lautaro Martínez, Nico Paz e Cuti Romero também marcaram na partida em Córdoba
A Argentina venceu a Bolívia por 4 a 0, em amistoso internacional realizado nesta quarta-feira (30), no Estádio Mario Kempes, em Córdoba. Após Lautaro Martínez e Nico Paz marcarem no primeiro tempo e Romero no segundo, Flaco López completou a goleada com gol nos minutos finais.
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Aos 41 minutos do segundo tempo, Flaco López aproveitou sobra após jogada individual de Leonel Flores e acertou chute no cantinho do goleiro Viscarra.
Veja primeiro gol da Argentina
Veja o segundo gol da Argentina
Veja o terceiro gol da Argentina
Veja o quarto gol da Argentina
Tudo sobre Argentina x Bolívia
A Argentina inicia um novo ciclo após a final da Copa do Mundo. Sem Lionel Messi — que será preservado neste primeiro jogo e aguarda sua despedida oficial da seleção na próxima semana —, o técnico Lionel Scaloni deve aproveitar a partida para observar jogadores mais jovens e testar novas alternativas para a equipe.
Já a Bolívia chega para o confronto tentando se recuperar após ser derrotada por 2 a 0 pelo Paraguai no último domingo. A equipe comandada pelo técnico Óscar Villegas terá um teste exigente e busca ganhar experiência e ajustar o time para os próximos compromissos internacionais.
✅ FICHA TÉCNICA
Argentina 🆚 Bolívia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina).
👁️ Onde assistir: sportv.
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