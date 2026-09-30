Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gols em Argentina x Bolívia: Flaco completa a goleada

Lautaro Martínez, Nico Paz e Cuti Romero também marcaram na partida em Córdoba

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 21:46
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
A Argentina vai vencendo a Bolívia em amistoso (Foto: DIEGO LIMA / AFP)
A Argentina vai vencendo a Bolívia em amistoso (Foto: DIEGO LIMA / AFP)

A Argentina venceu a Bolívia por 4 a 0, em amistoso internacional realizado nesta quarta-feira (30), no Estádio Mario Kempes, em Córdoba. Após Lautaro Martínez e Nico Paz marcarem no primeiro tempo e Romero no segundo, Flaco López completou a goleada com gol nos minutos finais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Aos 41 minutos do segundo tempo, Flaco López aproveitou sobra após jogada individual de Leonel Flores e acertou chute no cantinho do goleiro Viscarra.

Veja primeiro gol da Argentina

Veja o segundo gol da Argentina

Veja o terceiro gol da Argentina

Veja o quarto gol da Argentina

Tudo sobre Argentina x Bolívia

A Argentina inicia um novo ciclo após a final da Copa do Mundo. Sem Lionel Messi — que será preservado neste primeiro jogo e aguarda sua despedida oficial da seleção na próxima semana —, o técnico Lionel Scaloni deve aproveitar a partida para observar jogadores mais jovens e testar novas alternativas para a equipe.

continua após a publicidade

Já a Bolívia chega para o confronto tentando se recuperar após ser derrotada por 2 a 0 pelo Paraguai no último domingo. A equipe comandada pelo técnico Óscar Villegas terá um teste exigente e busca ganhar experiência e ajustar o time para os próximos compromissos internacionais.

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 🆚 Bolívia
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de setembro de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina).
👁️ Onde assistir: sportv.

continua após a publicidade
A Argentina vai vencendo a Bolívia em amistoso (Foto: DIEGO LIMA / AFP)
A Argentina vai vencendo a Bolívia em amistoso (Foto: DIEGO LIMA / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
O zagueiro argentino número 13, Cristian Romero (2º da esquerda), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o terceiro gol de sua equipe durante o amistoso internacional de futebol entre Argentina e Bolívia no Estádio Mario Alberto Kempes em Córdoba, Argentina, em 30 de setembro de 2026 (Foto: Diego Lima / AFP)

Futebol Internacional

Com gol de Flaco López, Argentina goleia Bolívia

Há 51 minutos
UEFA Nations League 2026/2027 - Alemanha x Sérvia

Onde Assistir

Alemanha x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

Há 51 minutos
Kylian Mbappé caído no gramado após marcar pela França contra a Turquia na Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

Futebol Internacional

Mbappé evita cirurgia no Real Madrid e avança em tratamento

Há 1 hora
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Futebol Internacional

Cristiano Ronaldo não voltará a jogar pela seleção de Portugal, diz jornal

Há 2 horas
Lionel Messi olha sério após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

Fora de Campo

Por que Lionel Messi não joga hoje pela Argentina? Entenda

Há 3 horas
Pedro Leão Filipe Luís Flamengo

Futebol Internacional

Artilheiro ex-Flamengo deixa os EUA e fecha com clube árabe

Há 4 horas
Mais LANCE!
Cristiano Ronaldo na concentração da seleção de Portgal

Cristiano Ronaldo pode ser suspenso por seis meses por deixar concentração de Portugal

Fábio com o prêmio de melhor em campo na partida contra o Rivadavia

Fábio completa 46 anos: veja outros quarentões em atividade no futebol

Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Último tango: tour de despedida de Messi da seleção argentina começa contra a Bolívia

José Mourinho e Cristiano Ronaldo (Foto: Andrea Comas)

Mourinho manda forte recado a Cristiano Ronaldo: 'Não tem'

Jorge Jesus Neymar

Cristiano Ronaldo x Jorge Jesus: relembre a polêmica do técnico com Neymar

Cristiano Ronaldo e sua irmã, Elma Alveiro

Irmã de Cristiano Ronaldo critica portugueses: 'Invejosos'

Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

Messi joga hoje (30/09)? Saiba quando o craque se despede da Argentina

Onde assistir ao vivo a partida entre Argentina e Bolívia em amistoso (Arte / Lance!)

Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Ronaldo x Jesus: a crise que pode mudar o futuro de CR7 em Portugal

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal

Cristiano Ronaldo anuncia saída de Portugal após falas de Jorge Jesus

Atleta tem previsão de retorno de dois a quatro meses (Foto: Reprodução/RaulAsencio17)

Atleta do Real Madrid tem mesma lesão que Paulinho, do Palmeiras

Carlo Ancelotti conversa com Endrick e Militão em visita ao Real Madrid

Jornal espanhol revela que Endrick ficou perto de deixar o Real Madrid

La Fuente, técnico da Espanha, concede entrevista coletiva

De la Fuente, técnico da Espanha, apoia limite de estrangeiros no Brasil