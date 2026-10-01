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No Burnley, Igor Julio admite: 'Recuperei o prazer de estar em campo'

Brasileiro foi titular nos três últimos jogos da Championship

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 11:06
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Igor Julio aplaude torcida do Burnley em jogo da Championship
Igor Julio aplaude torcida do Burnley em jogo da Championship (Foto: Divulgação)

Contratado no fim de agosto pelo Burnley para a disputa do Championship inglês, o zagueiro Igor Julio já caiu nas graças do técnico Nicky Hayen. Titular nos últimos três jogos antes da data FIFA, o brasileiro comemorou a pequena sequência já em seu novo clube. Nas palavras de Igor, há apenas quatro jogos no clube, ele recuperou a alegria de estar em campo.

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- Tudo que eu mais queria nos últimos meses, consegui em três semanas de Burnley, que era jogar, ter minutagem, ter uma sequência e sentir o prazer de estar em campo competindo de novo. Tem muita coisa pela frente e eu estou muito animado e motivado para cada dia aqui - disse Igor Julio.

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Em seu novo clube, o defensor brasileiro elogiou a estrutura encontrada para trabalhar. Na Inglaterra, Igor Julio defendeu o Brighton e o West Ham. Agora, Burnley, Igor persegue sua primeira vitória desde que chegou ao clube.

-Fui muito bem recebido pela equipe e todos os funcionários do clube. Fiquei bastante impressionado com a estrutura do clube e tudo que tem para evoluir no dia a dia. O futebol mudou muito nos últimos anos e, hoje em dia, para conquistar os três pontos, só qualidade não serve. Precisamos de concentração, foco, lutar até o árbitro apitar o final do jogo, porque todo mundo luta muito pelo seu. Precisamos nos doar até o limite e entender que pra vencer precisa chegar no limite, como dizemos no Brasil, temos de 'dar a a vida'. Nesse momento eu vejo que é esse o caminho para vencermos.

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No dia 10 de outubro, o Burnley de Igor Julio visita o Watford, em jogo válido pela 9ª rodada da Championship. Contratado com a competição em andamento, o brasileiro de 28 anos já assumiu a titularidade da equipe.

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