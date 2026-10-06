Antes da despedida: como um DVD salvou Messi para a Argentina

Lionel Messi realizará nesta terça-feira (6) o seu último jogo pela seleção argentina. É o desfecho de uma trajetória de mais de duas décadas, recheada de títulos, recordes e idolatria. Mas, mesmo depois de tantos capítulos memoráveis, a partida mais importante do camisa 10 talvez ainda seja a sua primeira: um amistoso organizado unicamente com o intuito de garantir que o mais talentoso futebolista do século defendesse o seu país natal, e não a Espanha.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Por ter se mudado para a Catalunha aos 13 anos, o pequeno craque do Barcelona era praticamente um anônimo em sua terra. Ciente disso, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) começou a se movimentar para convencê-lo a representar as categorias de base da Fúria. Se alcançado, o objetivo espanhol mudaria definitivamente o rumo do futebol mundial. Mas um DVD impediu que essa história fosse escrita.

continua após a publicidade

O pai de Lionel, Jorge Messi, já enviava gravações com lances do filho para a Federação Argentina (AFA) há um tempo, até que o material chamou a atenção de Hugo Tocalli, então técnico da seleção sub-17. Impressionado com as jogadas do adolescente, o profissional fez o vídeo alcançar Claudio Vivas, auxiliar da equipe principal, que levou o conteúdo ao treinador Marcelo Bielsa. Conta-se que "El Loco", perplexo com a rapidez dos movimentos, pediu para que o vídeo fosse colocado em "velocidade normal", apenas para ouvir como resposta: "Já está em velocidade normal. Ele joga assim."

➡️ Messi redefiniu o futebol: longevidade, dados e mito

Operação Messi

A partir da constatação de que a Argentina contava com um talento fora de série no exterior, os dirigentes montaram uma operação de emergência para não perder Messi para a Espanha. A solução foi agendar um amistoso do time sub-20 contra o Paraguai, em junho de 2004, exclusivamente para vincular de vez o craque à sua pátria.

continua após a publicidade

A partida ocorreu no Estádio Diego Armando Maradona e contou com todos os protocolos formais para garantir o status de jogo oficial: árbitro Fifa, venda de ingressos e transmissão televisiva. Em campo, os argentinos golearam por 8 a 0. Aos 17 anos, Leo entrou no intervalo para marcar um golaço e distribuir duas assistências. Quem acompanhou o duelo não imaginava a sua dimensão. Mais de duas décadas depois, porém, é possível afirmar que aquele foi o confronto decisivo para os rumos do ídolo, da Albiceleste e do esporte.

Apesar dos boatos de que o jovem estaria prestes a ceder às investidas espanholas, os primeiros contatos com Jorge Messi já haviam tranquilizado a AFA: o garoto só aceitava defender a Argentina.

continua após a publicidade

Por muitos anos, a relação entre Lionel e seu país não foi perfeita. Em 2016, o craque chegou a se aposentar da seleção. No entanto, retornou e deu a volta por cima, simbolizada na consagração definitiva ao conquistar a Copa do Mundo de 2022. Ao fim da jornada, aquele jogo protocolar contra o Paraguai parece ter sido apenas a primeira página de um destino inevitável.

Confira o primeiro gol de Messi pela Argentina, em 2004:

➡️ Despedida de Messi tem ingressos de até R$ 1,6 mil esgotados em 90 minutos

A última dança do camisa 10

O astro de 39 anos se despede da seleção argentina nesta terça-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Benin, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Além de seis títulos, o craque acumula 207 jogos e 125 gols pela Albiceleste, números que serão atualizados para a eternidade em um amistoso que, desta vez, todos já estão conscientes do peso histórico.