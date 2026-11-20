O goleiro Jesús Owono fez, nesta sexta-feira (20), a sua primeira aparição pública após a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, em decorrência de um choque com o arqueiro durante uma partida da segunda divisão da Espanha. O jogador do Andorra acompanhou, das arquibancadas, o confronto contra o Leganés, pela 15ª rodada da competição, no Nou Estadi de Encamp.

➡️ Goleiro é punido com pena máxima após morte de Jesús de Miguel

Ao lado de outros jogadores que não foram relacionados para a partida, Owono acompanhou as homenagens ao atacante. Durante o minuto de silêncio antes do início do jogo, o goleiro da seleção de Guiné Equatorial foi visto de pé, de cabeça baixa e rezando. Já aos nove minutos, a partida foi interrompida novamente, e jogadores e torcedores aplaudiram durante um minuto em memória de Jesús de Miguel, que utilizava a camisa 9.

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A presença de Owono chamou a atenção por marcar sua primeiro aparição pública desde o episódio que abalou o futebol mundial. O acidente aconteceu em 2 de novembro, no duelo entre Tenerife e Andorra, no estádio Heliodoro Rodríguez López. Nos minutos finais da partida, o goleiro saiu da área para disputar uma bola e atingiu o peito do atacante com a perna.

O lance provocou a expulsão do goleiro. De Miguel recebeu atendimento médico ainda no estádio e foi encaminhado a um hospital, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no dia seguinte, aos 30 anos.

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Goleiro leva punição de 12 partidas

Após a tragédia, Owono recebeu uma suspensão de 12 partidas do Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a pena máxima prevista para a infração. A entidade considerou que o goleiro atingiu violentamente o adversário no peito, com força excessiva, justificando a punição mais severa.

A decisão provocou discussões no futebol espanhol. Gerard Piqué, um dos responsáveis pelo projeto do Andorra, saiu em defesa do jogador e afirmou que a aplicação da pena máxima colocava Owono em uma situação que, na avaliação dele, não correspondia à intenção do goleiro.

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O próprio arqueiro também havia se manifestado após a morte de De Miguel, dizendo atravessar os dias mais difíceis de sua vida e lamentando profundamente a perda do atacante.

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