Despedida: quantos títulos Lionel Messi tem pela Argentina?

Lionel Messi fará sua despedida da seleção argentina nesta terça-feira (6), às 20h (de Brasília), em amistoso contra Benin no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida será celebrada com uma grande festa, em homenagem ao craque da Albiceleste.

Messi fez sua estreia na Argentina em 2005 e, desde então, acumula o total de seis títulos oficiais pela seleção. O mais marcante: a Copa do Mundo de 2022. Todos os atletas que conquistaram o Mundial com Messi estarão no jogo de despedida desta terça (6).

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Confira todos os títulos de Lionel Messi pela Argentina:

Copa do Mundo - 2022

Copa América - 2021 e 2024

Finalíssima - 2022

Olimpíadas - ouro em Pequim 2008

Copa do Mundo sub-20 - 2005

Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

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Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600

Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:

Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)

Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)

Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)

Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)

Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)

Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)

Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)

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