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Despedida: quantos títulos Lionel Messi tem pela Argentina?

Craque faz último jogo pela Albiceleste nesta terça-feira (6)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 06:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)
Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Lionel Messi fará sua despedida da seleção argentina nesta terça-feira (6), às 20h (de Brasília), em amistoso contra Benin no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida será celebrada com uma grande festa, em homenagem ao craque da Albiceleste.

Messi fez sua estreia na Argentina em 2005 e, desde então, acumula o total de seis títulos oficiais pela seleção. O mais marcante: a Copa do Mundo de 2022. Todos os atletas que conquistaram o Mundial com Messi estarão no jogo de despedida desta terça (6).

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Confira todos os títulos de Lionel Messi pela Argentina:

  • Copa do Mundo - 2022
  • Copa América - 2021 e 2024
  • Finalíssima - 2022
  • Olimpíadas - ouro em Pequim 2008
  • Copa do Mundo sub-20 - 2005
Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022
Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

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Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600

Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:

  • Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)
  • Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)
  • Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)
  • Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)
  • Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)
  • Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)
  • Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)

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