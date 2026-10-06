Despedida: quantos títulos Lionel Messi tem pela Argentina?
Craque faz último jogo pela Albiceleste nesta terça-feira (6)
Lionel Messi fará sua despedida da seleção argentina nesta terça-feira (6), às 20h (de Brasília), em amistoso contra Benin no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida será celebrada com uma grande festa, em homenagem ao craque da Albiceleste.
Messi fez sua estreia na Argentina em 2005 e, desde então, acumula o total de seis títulos oficiais pela seleção. O mais marcante: a Copa do Mundo de 2022. Todos os atletas que conquistaram o Mundial com Messi estarão no jogo de despedida desta terça (6).
Confira todos os títulos de Lionel Messi pela Argentina:
- Copa do Mundo - 2022
- Copa América - 2021 e 2024
- Finalíssima - 2022
- Olimpíadas - ouro em Pequim 2008
- Copa do Mundo sub-20 - 2005
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Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600
Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:
- Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)
- Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)
- Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)
- Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)
- Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)
- Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)
- Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)
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