Despedida de Messi tem ingressos de até R$ 1,6 mil esgotados em 90 minutos

A despedida de Lionel Messi da seleção argentina será contra o Benim, na próxima terça-feira, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Os ingressos colocados à venda para o público geral custaram entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, cerca de R$ 308 a R$ 1,64 mil, e se esgotaram em aproximadamente 90 minutos.

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Ingressos esgotados em 90 minutos

A venda começou às 18h do dia 24 de setembro, através da plataforma Deportick. Por volta das 19h30, já não havia mais lugares disponíveis para compra. A procura provocou longas filas virtuais de torcedores na tentativa de garantir presença no último jogo de Messi pela Argentina.

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O Monumental tem capacidade atual para 85.018 espectadores e estará lotado para a despedida. Os preços oficiais divulgados pela AFA variaram de acordo com o setor.

Mesmo depois do esgotamento da venda inicial, uma nova quantidade de ingressos apareceu nas plataformas oficiais na última sexta-feira, o que gerou uma nova procura. Havia entradas para o setor Belgrano Alta por 320 mil pesos, cerca de R$ 1.090. A disponibilidade, porém, durou pouco, e os ingressos voltaram a aparecer como esgotados.

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Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)

Fan Fest em Buenos Aires

Os torcedores que não conseguiram entrada para o Monumental terão uma alternativa oficial para acompanhar a despedida. A AFA organizará na próxima terça-feira o Fan Fest "Gracias, Leo", no Campo de Deportes da Universidade de Buenos Aires (UBA), em Ciudad Universitaria, a menos de um quilômetro do estádio.

O evento acontecerá das 12h à meia-noite e terá transmissão de Argentina x Benim em um telão gigante, além de shows, gastronomia, jogos, experiências interativas e atrações relacionadas à trajetória de Messi pela seleção.

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Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

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