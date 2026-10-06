Argentina x Benin: onde assistir à despedida de Messi na Seleção
No Monumental, Messi faz sua última partida com a camisa da Argentina
Argentina e Benin se enfrentam nesta terça-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O amistoso internacional marca a despedida oficial de Lionel Messi da seleção argentina após 21 anos, 207 jogos e seis títulos conquistados pela Albiceleste.
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A noite em Buenos Aires será de pura celebração e emoção. Aos 39 anos, o camisa 10 se despede da seleção diante de sua torcida após fechar seu ciclo em Copas do Mundo. Sob o comando de Lionel Scaloni, a equipe entrará em campo com força máxima — incluindo campeões mundiais de 2022 reunidos para a festa —, formando o trio de ataque histórico com Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez.
A seleção de Benin desembarca na Argentina para fazer parte desse momento histórico do futebol mundial. Sob a liderança do técnico Gernot Rohr, a equipe africana busca fazer um jogo disciplinado no Monumental de Nuñez, apostando na velocidade de Tosin e Olaitan para conter o ímpeto dos donos da casa e estragar a festa argentina.
✅ Ficha do jogo: Argentina x Benin
Competição: Amistoso Internacional (Data Fifa)
📅 Data: terça-feira, 6 de outubro de 2026
⏰ Horário: 20h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires (Argentina)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e ge.tv (streaming)
📋 Prováveis Escalações
ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni):
Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico (Medina); Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez
BENIN (Técnico: Gernot Rohr):
Dandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani e Tamimou Ouorou; Imourane, D'almeida e Olaitan; Aloko, Yamirou Ouorou e Tosin
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