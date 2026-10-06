Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Argentina x Benin: onde assistir à despedida de Messi na Seleção

No Monumental, Messi faz sua última partida com a camisa da Argentina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022
Com 125 gols em 207 partidas e seis títulos conquistados pela Argentina, Lionel Messi encerra sua vitoriosa história pela seleção do seu país (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

Argentina e Benin se enfrentam nesta terça-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O amistoso internacional marca a despedida oficial de Lionel Messi da seleção argentina após 21 anos, 207 jogos e seis títulos conquistados pela Albiceleste.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

A noite em Buenos Aires será de pura celebração e emoção. Aos 39 anos, o camisa 10 se despede da seleção diante de sua torcida após fechar seu ciclo em Copas do Mundo. Sob o comando de Lionel Scaloni, a equipe entrará em campo com força máxima — incluindo campeões mundiais de 2022 reunidos para a festa —, formando o trio de ataque histórico com Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez.

continua após a publicidade
Messi ganha camisa especial para último jogo pela Argentina (Foto: Divulgação)
Com 125 gols em 207 partidas e seis títulos conquistados pela Argentina, Lionel Messi encerra sua vitoriosa história pela seleção do seu país (Foto: Divulgação)

A seleção de Benin desembarca na Argentina para fazer parte desse momento histórico do futebol mundial. Sob a liderança do técnico Gernot Rohr, a equipe africana busca fazer um jogo disciplinado no Monumental de Nuñez, apostando na velocidade de Tosin e Olaitan para conter o ímpeto dos donos da casa e estragar a festa argentina.

Ficha do jogo: Argentina x Benin
Competição: Amistoso Internacional (Data Fifa)
📅 Data: terça-feira, 6 de outubro de 2026
Horário: 20h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires (Argentina)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e ge.tv (streaming)

continua após a publicidade

📋 Prováveis Escalações

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni):

Dibu Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico (Medina); Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez

BENIN (Técnico: Gernot Rohr):

Dandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani e Tamimou Ouorou; Imourane, D'almeida e Olaitan; Aloko, Yamirou Ouorou e Tosin

Tudo sobre
Sugerida para você!
Onde assistir ao vivo à partida entre Inglaterra e República Tcheca pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Onde Assistir

Inglaterra x Tchéquia: onde assistir e horário do jogo da Liga das Nações

Há 2 horas
Messi em ação com a bola na vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (06/10/2026)

Há 2 horas
Saka comemora hat-trick ao lado de Bellingham e James em França x Inglaterra

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (05/10/2026)

Há 1 dia
Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 pela Nations League

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (04/10/2026)

Há 1 dia
Onde assistir ao vivo à partida entre Holanda e Sérvia pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Onde Assistir

Holanda x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)

Há 2 dias
Mais LANCE!
Argentina x Burkina Faso se enfrentam neste sábado (3)

Argentina x Burkina Faso: onde assistir, horário e escalações

Seleção empatou com a Austrália

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (03/10/2026)

Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1

GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)

Onde assistir São Paulo x Corinthians

São Paulo x Corinthians: onde assistir à final do Brasileirão Feminino

Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Red Bull Bragantino

Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

índia x Brasil

Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir ao vivo a partida entre Bélgica e Turquia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bélgica x Turquia: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir ao vivo a partida entre França e Itália pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

França x Itália: onde assistir, horário e escalações

Michael Olise comemora gol da França contra a Bélgica pela Liga das Nações. (Foto: Franck Fife/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (02/10/2026)

FA Cup 2026/2027 - Thame United x Eastbourne Borough

Thame United x Eastbourne Borough: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Uxbridge x Hungerford Town

Uxbridge x Hungerford Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Crowborough Athletic x Wimborne Town

Crowborough Athletic x Wimborne Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Cray Wanderers x Chippenham Town

Cray Wanderers x Chippenham Town: onde assistir, horário e escalações